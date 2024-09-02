Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?
Денис Попов получил повреждение
Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.
Впервые за долгое время в заявку сборной Украины попал защитник «Динамо» Денис Попов. Однако, по информации ТаТоТаке, Попов не сможет сыграть за сборную Украины из-за травмы. Он остался лечиться в Киеве – защитника беспокоит спина.
Шапаренко, который получил повреждение икроножной мышцы, все-таки поехал готовиться с украинской командой к матчам Лиги наций.
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