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  4. Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?
Лига наций
02 сентября 2024, 14:52 |
879
2

Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?

Денис Попов получил повреждение

02 сентября 2024, 14:52 |
879
2
Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

Впервые за долгое время в заявку сборной Украины попал защитник «Динамо» Денис Попов. Однако, по информации ТаТоТаке, Попов не сможет сыграть за сборную Украины из-за травмы. Он остался лечиться в Киеве – защитника беспокоит спина.

Шапаренко, который получил повреждение икроножной мышцы, все-таки поехал готовиться с украинской командой к матчам Лиги наций.

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сборная Украины по футболу Лига наций Николай Шапаренко Динамо Киев Денис Попов ТаТоТаке Украина - Албания Чехия - Украина
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Андрій Милявський
Михавко - Забарний? Пробуємо??
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OtsoCity
Ще один щур гуньдяївській, то вівчаренко тепер цей бовдур, а потім скиглять вболівальникі обісрані фк гуньдяй, що їх гравців в збірні не викликають
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Теннис
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