Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

Впервые за долгое время в заявку сборной Украины попал защитник «Динамо» Денис Попов. Однако, по информации ТаТоТаке, Попов не сможет сыграть за сборную Украины из-за травмы. Он остался лечиться в Киеве – защитника беспокоит спина.

Шапаренко, который получил повреждение икроножной мышцы, все-таки поехал готовиться с украинской командой к матчам Лиги наций.