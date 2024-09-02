Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса

Исторический разгром от «Руха»: львовская команда впервые в УПЛ победила с разницей в пять мячей (пострадал «Ингулец»). Очередная, уже четвертая подряд, победа «Александрии». И единоличное лидерство в таблице подопечных Ротаня. «Динамо» одержало непростую победу над ЛНЗ.

Центральный матч тура «Шахтер» – «Кривбасс» из-за затянувшейся воздушной тревоги не был доигран и перенесен на позже.

Почин тура

Дебют Младена Бартуловича во главе «Зари» получился удачным. Молодой хорватский специалист возглавил луганскую команду после матча минувшего тура, в котором «мужики» разгромно уступили «Руху». Несмотря на минимальное количество времени для изменения ситуации, Бартуловичу удалось стартовать с победы: его подопечные переиграли на выезде «Оболонь» 2:0. Хотя в этой связи можно говорить и о явных игровых проблемах в лагере «пивоваров».

Удаление тура

Четыре минуты: столько понадобилось защитнику «Оболони» Дубко, чтобы в игре против «Зари» заработать две желтые карточки. На 58 минуте матча Валерий получил первый «горчичник», а на 62-й – еще один. Оба заслуженные, хотя и необязательные.

Слухи тура

После пяти туров в активе «Оболони» лишь одно очко, и закономерное место на дне турнирной таблицы. Неудивительно, что на основании такого провала «пивоваров» появились слухи о грядущей отставке наставника команды Валерия Иващенко. Поговаривают, что президент столичного клуба Александр Слободян примет решение о судьбе Иващенко в первых числах сентября.

Шатается кресло и под наставником «Колоса» Александром Поздеевым. Под руководством этого специалиста «аграрии» потерпели уже три поражения подряд. И занимают предпоследнее место в таблице. Если в следующем туре ковалевцы снова проиграют (ЛНЗ), то, по имеющейся информации, Поздееву укажут на дверь.

Разгром тура

«Ингулец» под руководством Василия Кобина зарекомендовал себя очень неуступчивой командой. Три последних матча в рамках УПЛ «казаки» не проигрывали. Однако в игре против «Руха» коса нашла на камень. Команда из Петрово получила пять сухих мячей. Точнее, команда из Львова отгрузила своим оппонентам пять безответных голов. Кстати, эта победа для «Руха» стала самой крупной за время его выступлений в УПЛ.

Серия тура

Четвертую победу подряд одержал неожиданный лидер старта сезона – «Александрия». В этот раз команда Руслана Ротаня одолела «Колос». Одолела не так феерично, как в минувшем туре «Шахтер», но весьма уверенно по игре. Хотя и с минимальным счетом (2:1).

Голы тура

Классный мяч в ворота «Александрии» забил юный Артем Гусол. 18-летний полузащитник обыгрался на левом фланге атаки с партнером, получил мяч обратно и, не мешкая, запустил футбольный снаряд по дуге в дальнюю девятку. Это дебютный гол Гусола в УПЛ.

Дебютным мячом за «Черноморец» отличился и Бутко. И сделал это капитан одесситов потрясающим дальним ударом в верхний угол ворот. Этот забитый мяч по красоте может поспорить и с голом Матвиенко «Ворскле», и с мячом Калюжного «Шахтеру».

Пенальти тура

Сразу два одиннадцатиметровых удара были назначены в ворота «Черноморца» в матче против «Полесья». Эти пенальти и предопредели итоговый успех команды Ашура. Интересно, что на первую «точку» арбитр матча Афанасьев указал уже на второй минуте игры. Удар Назаренко оказался точным. А вот второй одиннадцатиметровый житомиряне смазали: Рудько парировал удар Таллеса, но первым на добивании оказался Гуцуляк.

Дебют тура

Летний новичок «Динамо» – экс-днепрянин Рубчинский – наконец-то дебютировал за киевскую команду. Валентин вышел в стартовом составе «бело-синих» против ЛНЗ. Результативными действиями 22-летний динамовец не отметился.

Офсайд тура

Капитан «Динамо» Ярмоленко мог оформить дубль в игре против ЛНЗ. Однако ограничился одним взятием ворот. Второй его гол отменили судьи ВАР. В том эпизоде Андрей по правилам забил, однако Ванат, начавший эту атаку, оказался в положении вне игры.

Триллер тура

После дебютной победы в УПЛ – в минувшем туре над «Черноморцем» – абсолютный новичок элитного дивизиона «Левый берег» поймал кураж. Команда из столичной области снова победила: на выезде «Верес» (3:1). Хотя в данном случае хозяева могут сетовать и на невезение, и на судью. В этом поединке арбитр Райда отменил сразу два гола «Вереса», и оба в первом тайме (зафиксировал в одном случае игру рукой, а во втором офсайд). В этом же первом тайме хозяева не реализовали и пенальти: Гайдучик зарядил мячом в перекладину. А вот гости свои моменты во втором тайме реализовывали исправно.

Джокеры тура

Во втором тайме матча против «Вереса» наставник «Левого берега» Виталий Первак при счете 1:0 в пользу хозяев выпустил на замену Приходько и Галаса. И эти двое молодых игроков сумели за короткое время полностью перевернуть игру. Спустя уже две минуты Приходько сравнял счет. А через 14 минут Галас забил второй гол в ворота «Вереса», склонив тем самым чашу весов в пользу «Левого берега».

Матч тура

Действующий бронзовый призер принимал действующего чемпиона. «Кривбасс» против «Шахтера»: очень крутая по нынешним меркам УПЛ вывеска. Тем более, что обоим командам кровь из носу нужно было реабилитироваться за неудачный старт сезона.

К сожалению, провести этом матч не удалось. Команды сыграли 50 минут, после чего поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Тревога затянулась, и администрация УПЛ решила не доигрывать эту встречу, а перенести ее на позже. На момент остановки игры дончане выигрывали 1:0 благодаря точному удару Степаненко.

Символическая сборная тура