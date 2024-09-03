ОФИЦИАЛЬНО. Самый ценный игрок Ворсклы покинул клуб. Известно, куда перешел
Таулант Сефери присоединился к турецкой команде Бодрумспор
Турецкий клуб Бодрумспор официально объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда Тауланта Сефери из полтавской Ворсклы.
Контракт рассчитан на 3 года. Как сообщает портал Transfermarkt, сумма перехода составила 1.5 миллиона евро.
Сефери с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Бани Яс». На его счету 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах. Летом Сефери вернулся в расположение полтавчан, но руководство клуба решило его продать.
В системе Ворсклы Сефери находился с 2022 года. За все время он провел 28 поединков и забил 13 мячей.
Отметим, что Сефери являлся самым ценным футболистом нынешнего состава «Ворсклы». Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это в 3,5 раза больше, чем стоимость второго в этом списке игрока полтавчан – левого фулбека Виктора Корниенко, который арендован у «Шахтера».
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