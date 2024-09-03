ОФИЦИАЛЬНО. Самый ценный игрок Ворсклы покинул клуб. Известно, куда перешел

Турецкий клуб Бодрумспор официально объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда Тауланта Сефери из полтавской Ворсклы.

Контракт рассчитан на 3 года. Как сообщает портал Transfermarkt, сумма перехода составила 1.5 миллиона евро.

Сефери с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Бани Яс». На его счету 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах. Летом Сефери вернулся в расположение полтавчан, но руководство клуба решило его продать.

В системе Ворсклы Сефери находился с 2022 года. За все время он провел 28 поединков и забил 13 мячей.

Отметим, что Сефери являлся самым ценным футболистом нынешнего состава «Ворсклы». Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это в 3,5 раза больше, чем стоимость второго в этом списке игрока полтавчан – левого фулбека Виктора Корниенко, который арендован у «Шахтера».