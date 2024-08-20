В Ворсклу вернулись два балканца. Один из них – самый ценный игрок клуба

Полтавская «Ворскла» объявила о возвращении в команду двух балканских легионеров, которые минувший сезон провели в других командах на правах аренды – Тауланта Сефери и Эннура Тотре.

27-летний центрфорвард Сефери с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Бани Яс». Впрочем, этот клуб не воспользовался правом выкупа контракта албанского нападающего, и тот вернулся в Украину.

27-летний северомакедонский центральный хавбек Тотре с января 2023 года играл на родине за «Шкендию». Был капитаном этой команды и играл с ней в квалификации Лиги конференций.

Примечательно, что Сефери является самым ценным футболистом нынешнего состава «Ворсклы». Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это в 3,5 раза больше, чем стоимость второго в этом списке игрока полтавчан – левого фулбека Виктора Корниенко, который арендован у «Шахтера».

Ранее сообщалось, что Сефери может вскоре перейти в один из топ-клубов Хорватии, который готов заплатить за него «сумму с шестью нулями».