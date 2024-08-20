В расположение Ворсклы приехал иностранный участник Евро-2024
Таулант Сефери вернулся в Полтаву, но может быть продан в хорватский топ-клуб
Албанский нападающий Таулант Сефери вернулся в расположение полтавской «Ворсклы», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Однако, по информации источника, это не означает, что 27-летний футболист останется в клубе УПЛ. Им якобы интересуется хорватский топ-клуб, который готов заплатить за трансфер «сумму с шестью нулями».
В сезоне 2023/24 Таулант Сефери на правах аренды провел 28 матчей за «Бани Яс» (чемпионат ОАЭ), отметившись 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.
Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал в Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.
Ранее сообщалось, что Таулантом Сефери интересуется неназванный клуб Бундеслиги.
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