В расположение Ворсклы приехал иностранный участник Евро-2024

Албанский нападающий Таулант Сефери вернулся в расположение полтавской «Ворсклы», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, это не означает, что 27-летний футболист останется в клубе УПЛ. Им якобы интересуется хорватский топ-клуб, который готов заплатить за трансфер «сумму с шестью нулями».

В сезоне 2023/24 Таулант Сефери на правах аренды провел 28 матчей за «Бани Яс» (чемпионат ОАЭ), отметившись 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал в Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.

Ранее сообщалось, что Таулантом Сефери интересуется неназванный клуб Бундеслиги.