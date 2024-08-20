Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В расположение Ворсклы приехал иностранный участник Евро-2024
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 17:12 | Обновлено 20 августа 2024, 17:18
1133
0

В расположение Ворсклы приехал иностранный участник Евро-2024

Таулант Сефери вернулся в Полтаву, но может быть продан в хорватский топ-клуб

20 августа 2024, 17:12 | Обновлено 20 августа 2024, 17:18
1133
0
В расположение Ворсклы приехал иностранный участник Евро-2024
ФК Ворскла. Таулант Сефери

Албанский нападающий Таулант Сефери вернулся в расположение полтавской «Ворсклы», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, это не означает, что 27-летний футболист останется в клубе УПЛ. Им якобы интересуется хорватский топ-клуб, который готов заплатить за трансфер «сумму с шестью нулями».

В сезоне 2023/24 Таулант Сефери на правах аренды провел 28 матчей за «Бани Яс» (чемпионат ОАЭ), отметившись 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал в Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.

Ранее сообщалось, что Таулантом Сефери интересуется неназванный клуб Бундеслиги.

По теме:
Фабрицио подтвердил. Звезда Евро-2024 перейдет в Ливерпуль
Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити
Герой финала Лиги Европы попросил тренера не включать его в заявку
Таулант Сефери Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ чемпионат Хорватии по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Футбол | 20 августа 2024, 10:25 18
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался

На украинца претендует турецкий клуб «Трабзонспор»

Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей
Футбол | 20 августа 2024, 12:33 6
Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей
Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей

Бывшие футболисты команды планируют обращаться в УАФ

Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии
Футбол | 20.08.2024, 16:42
ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии
ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 19.08.2024, 23:23
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 74
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
18.08.2024, 16:43 8
Футбол
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
19.08.2024, 10:51 3
Биатлон
Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера, которого он когда-либо видел
Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера, которого он когда-либо видел
19.08.2024, 00:02
Бокс
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
20.08.2024, 00:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем