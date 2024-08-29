Определены участники ЛЧ, Кривбасс продал Аду, украинское дерби на US Open
Главные новости за 28 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 августа.
1A. Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ
1B. Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
В участники ЛЕ добавились Карабах, Славия Прага, Мидтьюлланд, Буде-Глимт
1C. Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ
Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт будут выступать в Лиге Европы
2. Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка лиги
Состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги
3A. С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка следующего этапа национального кубка
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Теперь в телепул вошли все 16 клубов УПЛ
4A. Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт
4B. Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины
Кирилла Сигеева арендовал «Черноморец»
5C. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты
Тен Копмейнерс перешел в туринский клуб
6. Футзальная сборная Украины отгрузила 8 мячей команде Саудовской Аравии
Команда Александра Косенко готовится к чемпионату мира по футзалу
7A. Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Элина уверенно обыграла Ангелину в двух сетах
7B. Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Марта в непростом поединке обыграла британку Хэрриет Дарт
8. Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют волейбольной сборной?
Анализ шансов сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций
9. 5 молодых игроков Бундеслиги, за которыми нужно следить в новом сезоне
Рассказываем о талантливой молодежи из немецкого чемпионата
10A. Игра есть, а результат придет
Почему не нужно расстраиваться из-за невыхода «Динамо» в группу ЛЧ
10B. Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
О списке игроков, вызванных Ребровым на сентябрьские матчи
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