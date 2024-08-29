Определены участники ЛЧ, Кривбасс продал Аду, украинское дерби на US Open

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 августа.

1A. Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25

Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ

1B. Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо

В участники ЛЕ добавились Карабах, Славия Прага, Мидтьюлланд, Буде-Глимт

1C. Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ

Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт будут выступать в Лиге Европы

2. Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка лиги

Состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги

3A. С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка следующего этапа национального кубка

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ

Теперь в телепул вошли все 16 клубов УПЛ

4A. Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?

У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт

4B. Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка

«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро

Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины

Кирилла Сигеева арендовал «Черноморец»

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты

Тен Копмейнерс перешел в туринский клуб

6. Футзальная сборная Украины отгрузила 8 мячей команде Саудовской Аравии

Команда Александра Косенко готовится к чемпионату мира по футзалу

7A. Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open

Элина уверенно обыграла Ангелину в двух сетах

7B. Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии

Марта в непростом поединке обыграла британку Хэрриет Дарт

8. Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют волейбольной сборной?

Анализ шансов сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций

9. 5 молодых игроков Бундеслиги, за которыми нужно следить в новом сезоне

Рассказываем о талантливой молодежи из немецкого чемпионата

10A. Игра есть, а результат придет

Почему не нужно расстраиваться из-за невыхода «Динамо» в группу ЛЧ

10B. Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович

О списке игроков, вызванных Ребровым на сентябрьские матчи