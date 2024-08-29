Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены участники ЛЧ, Кривбасс продал Аду, украинское дерби на US Open
Другие новости
29 августа 2024, 10:23 | Обновлено 29 августа 2024, 10:33
437
0

Определены участники ЛЧ, Кривбасс продал Аду, украинское дерби на US Open

Главные новости за 28 августа на Sport.ua

29 августа 2024, 10:23 | Обновлено 29 августа 2024, 10:33
437
0
Определены участники ЛЧ, Кривбасс продал Аду, украинское дерби на US Open
ФК Виктория Пльзень. Принс Аду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 августа.

1A. Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ

1B. Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
В участники ЛЕ добавились Карабах, Славия Прага, Мидтьюлланд, Буде-Глимт

1C. Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ
Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт будут выступать в Лиге Европы

2. Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка лиги
Состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги

3A. С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка следующего этапа национального кубка

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Теперь в телепул вошли все 16 клубов УПЛ

4A. Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт

4B. Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины
Кирилла Сигеева арендовал «Черноморец»

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты
Тен Копмейнерс перешел в туринский клуб

6. Футзальная сборная Украины отгрузила 8 мячей команде Саудовской Аравии
Команда Александра Косенко готовится к чемпионату мира по футзалу

7A. Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Элина уверенно обыграла Ангелину в двух сетах

7B. Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Марта в непростом поединке обыграла британку Хэрриет Дарт

8. Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют волейбольной сборной?
Анализ шансов сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций

9. 5 молодых игроков Бундеслиги, за которыми нужно следить в новом сезоне
Рассказываем о талантливой молодежи из немецкого чемпионата

10A. Игра есть, а результат придет
Почему не нужно расстраиваться из-за невыхода «Динамо» в группу ЛЧ

10B. Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
О списке игроков, вызванных Ребровым на сентябрьские матчи

По теме:
Динамо не прошло Ред Булл, Ребров назвал состав сборной, ассист Миколенко
Первый гол Яремчука, Шовковский настраивает Динамо, старт US Open
Триумф футзалистов, рекорд Дюплантиса, золото Лузан, Мандзына, феерия Челси
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу
Футбол | 29 августа 2024, 09:35 2
Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу
Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу

Юссуфа Мукоко перебирается во Францию на правах аренды с опцией выкупа

«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
Бокс | 28 августа 2024, 17:48 10
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому

Супертяж сделал большой подарок

Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Футбол | 29.08.2024, 06:45
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Теннис | 28.08.2024, 20:29
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 29.08.2024, 07:05
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 36
Футбол
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
27.08.2024, 09:59 3
Теннис
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 16
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем