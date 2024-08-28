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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:05 |
1483
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины

Кирилла Сигеева арендовал «Черноморец»

28 августа 2024, 16:05 |
1483
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины
ФК Черноморец. Кирилл Сигеев

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Условия сотрудничества с 20-летним футболистом не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 24 матча за «Александрию», отметившись 1 голевой передачей. Он был в заявке сборной Украины на Олимпийские игры 2024, но провел весь турнир в квоте резерва. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Ивана Петряка.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 1
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DK1961
Ну все как обычно. Набрали целую толпу любителей бананов, украинцев в основе будет все меньше. Мерзкая НЕУКРАИНСКАЯ команда с владельцем, отдавшим легко украинский Донбасс.
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