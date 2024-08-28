ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Условия сотрудничества с 20-летним футболистом не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 24 матча за «Александрию», отметившись 1 голевой передачей. Он был в заявке сборной Украины на Олимпийские игры 2024, но провел весь турнир в квоте резерва. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Ивана Петряка.