ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил игрока олимпийской сборной Украины
Кирилла Сигеева арендовал «Черноморец»
Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.
Условия сотрудничества с 20-летним футболистом не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.
В сезоне 2023/24 Кирилл Сигеев на правах аренды провел 24 матча за «Александрию», отметившись 1 голевой передачей. Он был в заявке сборной Украины на Олимпийские игры 2024, но провел весь турнир в квоте резерва. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Ивана Петряка.
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