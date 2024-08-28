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Лига чемпионов
28 августа 2024, 13:09 | Обновлено 28 августа 2024, 13:48
1491
30

Игра есть, а результат придет

Валерий Василенко – о том, почему не нужно расстраиваться из-за невыхода «Динамо» в группу ЛЧ

28 августа 2024, 13:09 | Обновлено 28 августа 2024, 13:48
1491
30
Игра есть, а результат придет
Getty Images/Global Images Ukraine

У меня не повернется язык сказать кривое слово в адрес «Динамо» за матчи против «Зальцбурга». Более того, мне хочется говорить не просто хорошие слова, а комплименты. За самоотдачу. За сумасшедший настрой. За умение и желание. В конце концов, за то, что не опустили руки. И не проиграли в ответной встрече.

Мне не было стыдно за нашу команду в матче с соперником, который оказался сильнее и индивидуально, и командно. Не говоря уже о том, что он был сильнее финансово и имел понятное преимущество в виде не номинальной, а настоящей домашней арены.

За «Полесье» в играх против «Олимпии», как и за «Кривбасс» в поединках против «Виктории», мне было стыдно. Сейчас – нет. Потому что динамовцы пытались играть в футбол и заблаговременно не сдались на милость более сильного оппонента.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не сдались даже после того, когда счет по сумме двух матчей стал 0:3 не в их пользу. Команда Шовковского все равно продолжала бороться, продолжала цепляться, продолжала, что самое главное, играть в футбол. И сумела не только не проиграть в ответном поединке завсегдатаю главного континентального турнира, но и покинуть Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.

Однако на этом я предлагаю остановиться. Поставить точку в перечислении комплиментов и в подборе нужных синонимов. Потому что, если разобраться в сути, если говорить объективно, а не исходя из симпатий, то картина происходящего (или произошедшего) может показаться иной. Совершенно иной.

***

То, что нынешний «Зальцбург» выше нынешнего «Динамо» с точки зрения и мастерства, и класса, уже было сказано не раз. И еще не раз придется услышать. Это истина. Но это вряд ли аксиома. Мы ведь имеем дело не с «МанСити» или «Мадридом», против которых у «Динамо» действительно не было бы ни единого шанса. В данном случае шансы были. И шансы неплохие.

В свое время «Динамо» не единожды проходило более опытные и более классные команды. В том числе тот же «Реал». В идеале «Динамо» могло пройти и своего нынешнего (последнего) соперника на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Да-да, динамовцы могли это сделать. Если бы сыграли и в первом поединке так, как сыграли во втором.

В первом матче они тоже смотрелись неплохо, пытались атаковать и искать шансы у чужих ворот, но собственные ошибки у своих ворот снивелировали все те старания.

Я акцентирую внимание на том, что динамовские ошибки были следствием не столько давления или уровня оппонента, сколько собственными просчетами или упущениями. Да, Шовковский прав, футбола без ошибок не бывает. Но в играх более-менее равных оппонентов выигрывает зачастую тот, кто меньше ошибается.

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом поединке «Зальцбург» ошибался меньше. Поэтому и победил. Заслуженно победил.

А вот во втором матче виц-чемпион Австрии ошибался больше. Больше и для привычного себя, больше и по сравнению с вице-чемпионом Украины.

У «бело-синих» были шансы не только на ничью, но и на победу. Потому что они были лучше, они создали больше. И в данном случае даже речи не может идти о том, что соперник киевлян, имея фору в виде выездной победы, дома пытался играть на удержание счета. «Зальцбург» точно не играл на удержание счета. Он играл на победу. Но достичь желаемого ему помешал соперник. Тот самый, который достаточно накосячил в первом поединке.

И вот по факту получается следующее. Если бы динамовцы сыграли в Люблине так, как они сыграли в Зальцбурге, сейчас мы бы не утешали команду, не подыскивали бы синонимы и комплименты для описания динамовской самоотдачи, а искали бы слова для того, чтобы раструбить о победе наших ребят. О закономерной победе.

Ведь будем снова объективными: «Зальцбург» справедливо прошел «Динамо», но при этом не показал какого-то заоблачного класса. Да, хорошая команда. Да, современная команда. Но не более того. И я буду до пены у рта отстаивать свою позицию: «Динамо» могло пройти этого оппонента. Если бы не допустило так много погрешностей в первой игре.

***

И если бы мы все, не ведая того, искусственно не приуменьшили уровень нашей команды. Безусловно, сейчас все наши клубы, впрочем, как и весь наш футбол, просели. Достаточно посмотреть в таблицу коэффициентов УЕФА, чтобы понять, на каком свете мы находимся. И причины такого проседания очевидны и понятны.

Однако, вместе с тем, отдавая должное тем причинам, для меня лично всегда оставалось непонятным, почему, потеряв в «серебре», то есть, в качественных легионерах, наши клубы потеряли и в боевитости, в самоотдаче, в настрое? Почему, черт побери, ведь эти качества прямо сейчас у наш должны не просто быть, присутствовать по определению, а должны зашкаливать?

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Так, как сыграло «Динамо» в Зальцбурге, с таким настроением и настроем должны играть в еврокубках все наши команды. И «Полесье» с «Кривбассом» в том числе. В этом должно быть что-то гладиаторское. «Идущие на смерть приветствуют тебя».

В этом обязательно должно быть что-то исконно наше – «свобода или смерть». Пускай без излишка мастерства, пускай без излишка зрелища, пускай без излишка шансов, но биться-то ведь нужно всегда.

И мне правда непонятно, почему наши клубы на евроарене зачастую становятся мальчиками для битья.

Мне очень приятно, что динамовцы не были мальчиками для битья. И, почему-то мне кажется, в нынешней еврокампании, в Лиге Европы, они уже и не опустятся ниже взятой планки.

Однако осадок от непрохода «Зальцбурга» все равно остался…

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 30
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DK1961
Хорошая статья. В принципе со всем можно согласиться
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+6
FunnyCat_____
Правильно подмечено, что прошел тот кто меньше ошибался и больше использовал ошибки соперника!
Как по мне нужно было и в первом тайме выпускать Тымчика с первых минут и возможно Волошина, а Ярмолу уже на второй тайм!
так же повлияло отсутствие Буяльского, который может прекрасно исполнять функции ложно девятки и при этом и самому реализовывать моменты!
 Так же, не смотря на лучшую трансферную компанию за последние несколько лет - все же, для ЛЧ нужен был готовы й ЦЗ на голову выше имеющихся и готовый конкурент Ваната!
А так, будем играть где заслужили, главное что у команды есть прогресс настрой и Тренер!
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+5
DK1961
Бесконечный мат ржавой плесени спорт уа не модерирует. Наверное считают, что от этого их рейтинг растет
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+4
Ros
Плюсую авторові. Гра дійсно сподобалася. Напрацьовувати потрібно індивідуальну майстерність.
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+4
FunnyCat_____
Федя аж слова глотать стал, от оправданий
бедняга, у тебя что реально на каждый аккаунт отдельная вкладка в браузере?
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДЕРНАМАВЦЫ https://youtu.be/iKhLNlIhDWs?si=hRfwwXTjSnN3AJ4U  30 ЛЕТ ВЫ НА ЭТА ПОЛЕТЕСЬ А НАШ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ДЕНИСАВ СКОРА СДЕЛАЕТ ВИДЕА ПРО ПАБЕДУ   В ЛИГИ ЧЕМПЕОНАВ ВЕЛИКАВО И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА В СЕЗОНЕ 2024-2025 КУБАК ЕДЕТ ДАМОЙ 
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+2
Bombardini
Нарешті щось схоже на гру після стількох років. Якби двоматчеве протистояння склалося трохи інакше, то цілком могли б і до ЛЧ потрапити. Але. В ЛЧ мабуть поки що зарано, а от ЛЕ - те що треба, щоб прогресувати
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+2
FunnyCat_____
он или шизофреник этот Отсосити-Федя, или работает над активностью срача на сайте
Великий и Могучиф Шахтер и Отсосити - это один.... человек не поворачивается рука написать, поэтому просто напишу это один и тот же
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+1
FunnyCat_____
вчера кстати очень смешно было как OtSoCity перепутал аккаунты
 и аккаунт Великий Шахтер вдруг стал написывать про "лайно суркісів" а через 3 минуты все это панически  тереть 
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+1
Gargantua81
у меня есть чувство, что если бы Динамо играло в олдскульном стиле, то прошло бы Зальцбург.
Для результата надо было отдать мяч и сыграть на ошибках соперника. Именно это и сделал Зальцбург.
Но Динамо играло первым номером, через контроль и позиционную атаку. Для перспективы футбола это наверное хорошо, а для сиеминутного результата плохо.
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0
OtsoCity
На сайті майже не кого не має, ну за хвилину у всіх мінуси чомусь, тільки у цього йобнутого fanny з'явилися плюси та у втікача DK1961, йобнуті хвойди суркисів на усю голову 
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-1
OtsoCity
Fanny обісраний так акаунт обісраний магучий та великий це ж твій, всі на сайті це знають😂
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-2
OtsoCity
Це ж треба бути таким йобнутим ботом обісраним як fanny, собі плюсів наставив, всім іншим мінуси ставить.
Треба ж йому мило та мівіну заробляти від господаря свого щура кацапського суркіса
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-2
vazazh
Оптиміст Ви, я б не очікував успіхів від ДК. Там також не такі слабкі, а без Шапи, не буде кому тягти центр поля, ну не ярмо ж, який скоро, як та лошадь у Львові впаде.
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
дыряво с пердя🤣
впопулярная игра у дырамо 
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-3
OtsoCity
Коли буде результат та трофеї у фк гуньдяй суркіса, хтось знає?
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-3
Василий Гредюшкин
 Автор видає  бажане  за дійсне . Що він дивився??   Що він  бачив ?? А в кого ж  тоді  вигравати??В  "Миная "??  .В  "Колоса"?? Поки не  буде   нединамівського   тренера  .  нічого  не  буде.   Дивні  болільники   Вірили в Блохіна  Буряка  Михайличенка     Матвієнка   Лужного   Шевченка  Реброва і т дроки летять  а  віра залишається     А ось  ....  Дайте  час ....  Ми їм покажем ... Візьмем  Лігу  ....  Ага     Вірте   !!
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-4
contr
Василенко- повний довбойоб☝️ Яа гра !? Динамо пердив - чемпіон по інвалідам😂😂😂
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-4
Владислав Ткаченко
тут якісь педики всі нормальні коментарі мінусують
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Main
Сашо должен Суркису теперь 20 млн))
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-5
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