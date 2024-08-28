У меня не повернется язык сказать кривое слово в адрес «Динамо» за матчи против «Зальцбурга». Более того, мне хочется говорить не просто хорошие слова, а комплименты. За самоотдачу. За сумасшедший настрой. За умение и желание. В конце концов, за то, что не опустили руки. И не проиграли в ответной встрече.

Мне не было стыдно за нашу команду в матче с соперником, который оказался сильнее и индивидуально, и командно. Не говоря уже о том, что он был сильнее финансово и имел понятное преимущество в виде не номинальной, а настоящей домашней арены.

За «Полесье» в играх против «Олимпии», как и за «Кривбасс» в поединках против «Виктории», мне было стыдно. Сейчас – нет. Потому что динамовцы пытались играть в футбол и заблаговременно не сдались на милость более сильного оппонента.

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Не сдались даже после того, когда счет по сумме двух матчей стал 0:3 не в их пользу. Команда Шовковского все равно продолжала бороться, продолжала цепляться, продолжала, что самое главное, играть в футбол. И сумела не только не проиграть в ответном поединке завсегдатаю главного континентального турнира, но и покинуть Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.

Однако на этом я предлагаю остановиться. Поставить точку в перечислении комплиментов и в подборе нужных синонимов. Потому что, если разобраться в сути, если говорить объективно, а не исходя из симпатий, то картина происходящего (или произошедшего) может показаться иной. Совершенно иной.

***

То, что нынешний «Зальцбург» выше нынешнего «Динамо» с точки зрения и мастерства, и класса, уже было сказано не раз. И еще не раз придется услышать. Это истина. Но это вряд ли аксиома. Мы ведь имеем дело не с «МанСити» или «Мадридом», против которых у «Динамо» действительно не было бы ни единого шанса. В данном случае шансы были. И шансы неплохие.

В свое время «Динамо» не единожды проходило более опытные и более классные команды. В том числе тот же «Реал». В идеале «Динамо» могло пройти и своего нынешнего (последнего) соперника на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Да-да, динамовцы могли это сделать. Если бы сыграли и в первом поединке так, как сыграли во втором.

В первом матче они тоже смотрелись неплохо, пытались атаковать и искать шансы у чужих ворот, но собственные ошибки у своих ворот снивелировали все те старания.

Я акцентирую внимание на том, что динамовские ошибки были следствием не столько давления или уровня оппонента, сколько собственными просчетами или упущениями. Да, Шовковский прав, футбола без ошибок не бывает. Но в играх более-менее равных оппонентов выигрывает зачастую тот, кто меньше ошибается.

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В первом поединке «Зальцбург» ошибался меньше. Поэтому и победил. Заслуженно победил.

А вот во втором матче виц-чемпион Австрии ошибался больше. Больше и для привычного себя, больше и по сравнению с вице-чемпионом Украины.

У «бело-синих» были шансы не только на ничью, но и на победу. Потому что они были лучше, они создали больше. И в данном случае даже речи не может идти о том, что соперник киевлян, имея фору в виде выездной победы, дома пытался играть на удержание счета. «Зальцбург» точно не играл на удержание счета. Он играл на победу. Но достичь желаемого ему помешал соперник. Тот самый, который достаточно накосячил в первом поединке.

И вот по факту получается следующее. Если бы динамовцы сыграли в Люблине так, как они сыграли в Зальцбурге, сейчас мы бы не утешали команду, не подыскивали бы синонимы и комплименты для описания динамовской самоотдачи, а искали бы слова для того, чтобы раструбить о победе наших ребят. О закономерной победе.

Ведь будем снова объективными: «Зальцбург» справедливо прошел «Динамо», но при этом не показал какого-то заоблачного класса. Да, хорошая команда. Да, современная команда. Но не более того. И я буду до пены у рта отстаивать свою позицию: «Динамо» могло пройти этого оппонента. Если бы не допустило так много погрешностей в первой игре.

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И если бы мы все, не ведая того, искусственно не приуменьшили уровень нашей команды. Безусловно, сейчас все наши клубы, впрочем, как и весь наш футбол, просели. Достаточно посмотреть в таблицу коэффициентов УЕФА, чтобы понять, на каком свете мы находимся. И причины такого проседания очевидны и понятны.

Однако, вместе с тем, отдавая должное тем причинам, для меня лично всегда оставалось непонятным, почему, потеряв в «серебре», то есть, в качественных легионерах, наши клубы потеряли и в боевитости, в самоотдаче, в настрое? Почему, черт побери, ведь эти качества прямо сейчас у наш должны не просто быть, присутствовать по определению, а должны зашкаливать?

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Так, как сыграло «Динамо» в Зальцбурге, с таким настроением и настроем должны играть в еврокубках все наши команды. И «Полесье» с «Кривбассом» в том числе. В этом должно быть что-то гладиаторское. «Идущие на смерть приветствуют тебя».

В этом обязательно должно быть что-то исконно наше – «свобода или смерть». Пускай без излишка мастерства, пускай без излишка зрелища, пускай без излишка шансов, но биться-то ведь нужно всегда.

И мне правда непонятно, почему наши клубы на евроарене зачастую становятся мальчиками для битья.

Мне очень приятно, что динамовцы не были мальчиками для битья. И, почему-то мне кажется, в нынешней еврокампании, в Лиге Европы, они уже и не опустятся ниже взятой планки.

Однако осадок от непрохода «Зальцбурга» все равно остался…