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  4. Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 17:28 |
2475
1

Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка

«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»

28 августа 2024, 17:28 |
2475
1
Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Итальянская «Фиорентина» следит за украинским полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапарпенко, сообщает местное издание LaViola.it.

По информации источника, нынешняя форма 25-летнего футболиста нравится руководству клуба Серии А, но они также рассматривают вариант с его подписанием не уже в это трансферное окно, а в будущем.

Напомним, в сезоне 2023/24 «Фиорентина» дошла до финала Лиги конференций, где уступила греческому «Олимпиакосу» (0:1).

В нынешней кампании Николай Шапаренко провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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Николай Шапаренко Фиорентина Динамо Киев трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник
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Fastovec
Фіорентина - це пониження в класі!
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