Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»
Итальянская «Фиорентина» следит за украинским полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапарпенко, сообщает местное издание LaViola.it.
По информации источника, нынешняя форма 25-летнего футболиста нравится руководству клуба Серии А, но они также рассматривают вариант с его подписанием не уже в это трансферное окно, а в будущем.
Напомним, в сезоне 2023/24 «Фиорентина» дошла до финала Лиги конференций, где уступила греческому «Олимпиакосу» (0:1).
В нынешней кампании Николай Шапаренко провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
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