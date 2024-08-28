Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка

Итальянская «Фиорентина» следит за украинским полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапарпенко, сообщает местное издание LaViola.it.

По информации источника, нынешняя форма 25-летнего футболиста нравится руководству клуба Серии А, но они также рассматривают вариант с его подписанием не уже в это трансферное окно, а в будущем.

Напомним, в сезоне 2023/24 «Фиорентина» дошла до финала Лиги конференций, где уступила греческому «Олимпиакосу» (0:1).

В нынешней кампании Николай Шапаренко провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.