Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович

В начале сентября национальная сборная Украины проведет два официальных поединка – первые матчи после провала на Евро-2024. В рамках Лиги наций подопечные Сергея Реброва сыграют против сборных Албании (седьмого сентября) и Чехии (10 сентября).

Я не зря обозначил выступление нашей главной команды страны на чемпионате Европы в Германии провалом. Полагаю, не нужно в сотый раз объяснять, почему именно это определение наибольше всего подходит под характеристику игры «сине-желтых» на недавнем ЧЕ. Ожиданий от команды было на миллион, а на выхлопе получили на сотню гривен.

Однако в данном случае я отнюдь не собираюсь снова наступать на больной мозоль. Что прошло – то прошло. Забыли. Но перед тем, как забыть, обязательно сделали выводы, провели работу над ошибками.

То, что забыли – я не сомневаюсь. Однако я очень сомневаюсь в том, что тот, кто по определению должен был делать выводы, их сделал. Не говоря уже о том, что была проведена серьезная работа над ошибками по горячим следам. Ну, право, не считать же таковой исполком УАФ, на котором президент нашей ассоциации Андрей Шевченко выразил полнейшую поддержку своему первому вице-президенту Сергею Реброву.

Собственно, иначе и быть не могло. Не поднялась бы рука у Андрея Николаевича наказать, не говоря уже о том, чтобы убрать, Сергея Станиславовича. Не тот случай. Не те обстоятельства. Да и не те люди.

Признаться, лично я больше ждал работы над ошибками в исполнении непосредственно главного тренера нашей сборной. Если на Евро-2024 вместо бублика мы получили дырку, и, если главный тренер той команды остался на своем посту, стало быть, нужно теперь хотя бы постараться «передвинуть койки».

То есть, убрать из команды случайных, токсичных исполнителей, и добавить новых лиц. Говоря простыми словами, показать, что двери в главную команду страны открыты для всех. Но закрыты для тех, кто бывшие.

После того, как Сергей Ребров огласил список футболистов, вызванных на сентябрьские матч сборной, я понял, что ошибался в своих ожиданиях. Более того, у меня укрепилось ощущение какого-то дежавю. Словно это я сейчас читаю список кандидатов не на сентябрьские матчи, а на квалификационные игры Евро-2024 – против Боснии и Герцеговины и Исландии.

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Бог мой, ну практически ничего же не поменялось. По сравнению с той командой, которую Ребров возил на Евро-2024, новый цикл новая команда Реброва начинает лишь с тремя новичками (Кабаев, Пихаленок и Попов), которых назвать новичками не получится при всем желании, ведь все они были среди кандидатов на поездку на ЧЕ-2024, но по каким-то причинам туда не поехали.

Сейчас эта троица – в отличной форме, и не вызвать их в сборную было бы, как минимум неразумно. Сергей Ребров – тренер очень умный, поэтому сделал так, как и должен был сделать умный тренер.

Однако дальше он почему-то отошел от взятого на вооружение принципа. И вызвал на сентябрьские матчи тех, с кем в лучшем случае молча должен был попрощаться после Евро-2024. Я имею ввиду, в первую очередь, Степаненко и Сидорчука.

Да, эти двое – заслуженные ветераны, недавние лидеры и своих клубных команд, и сборной. Однако сейчас они ни «Шахтеру», ни тем более «Вестерло» не нужны. Они не имеют игровой практики. Почти не имеют. Они растеряли практически все свои лучшие качества, позволявшие им когда-то считаться одними из лучших в своем амплуа. Они уже давно лишь копии себя. Зачем они для сборной в новом цикле, ориентированном на ЧМ-2026? Только лишь потому, что в автобусе обязательно должны быть два пассажира с пенсионным удостоверением? Странно это все, очень странно.

Я еще пойму вызов Лунина, Конопли и Судакова, тоже проваливших Евро. Или вызов Таловерова, не имеющего места в основе своего ЛАСКа. Или вызов Бондаря. Ну, эти хотя бы молодые. Им есть куда прогрессировать. А куда прогрессировать Тарасу и Сергею?

С другой стороны, меня удивил невызов в сборную Гуцуляка, Назаренко, Михайленко, Ярмолюка, Квасницы. Меня удивило, что в списке лишь один номинальный левый защитник (Миколенко), а Михайличенко лишь в резерве. Как и то удивило, что снова лишь в резерве Буяльский.

Не знаю, как кому, но лично мне показалось, что Сергей Станиславович очень формально подошел в данном случае к определению кандидатов на сентябрьские матчи. Формально и консервативно.

Да, я понимаю, что сборная – не резиновая, и все достойные футболисты туда не поместятся. Однако, в то же время, я понимаю и то, что сборная – это не пансионат для престарелых. И не жюри для кинофестивалей, куда берут за былые заслуги.