5 молодых игроков Бундеслиги, за которыми нужно следить в новом сезоне

Каждый сезон в Бундеслиге появляются молодые таланты. В прошлом сезоне на передний план вышли такие футболисты, как Александар Павлович и Максимилиан Байер. Кто последует их примеру в новой кампании? Рассмотрим 5 талантливых игроков из немецкого чемпионата, за которыми нужно следить в новом сезоне.

Ассан Уэдраого (РБ Лейпциг, 18 лет)

Прошлый сезон стал большим разочарованием для Шальке. "Горняки" надеялись быстро вернуться в Бундеслигу, но заняли лишь 10-е место во втором дивизионе. Появление Ассана Уэдраого было одним из немногих светлых пятен в минувшей кампании синих. Набравшись опыта в командах U-17 и U-19, молодой хавбек был брошен в стартовый состав на матч Шальке против Гамбурга.

Это был профессиональный дебют Ассана, который сделал его самым молодым игроком Шальке в возрасте 17 лет и 80 дней. Парень сразу показал, чего стоит. "Горняки" потерпели поражение со счетом 3:5, но Уэдраого забил один гол и создал еще один, войдя в историю, став самым молодым бомбардиром синих. Если учесть, что это клуб, в котором в свое время появлялись Месут Озил, Юлиан Дракслер и Лерой Сане как юные таланты, то это настоящее достижение.

К сожалению для Ассана, его прогресс был ограничен травмой, из-за которой он смог сыграть только 17 матчей во второй Бундеслиге. Тем не менее, Уэдраого производил впечатление всякий раз, когда выходил на поле, и завершил сезон с тремя забитыми голами, несмотря на то, что его часто перемещали по позициям. Вскоре стало ясно, что хавбек будет двигаться к чему-то большему и лучшему, и в Лейпциге — клубе, известном своей способностью доводить до ума необработанные таланты — у него есть идеальная платформа для дальнейшего прогресса.

Арийон Ибрагимович (Бавария, 18 лет)

Ибрагимович не является родственником своего легендарного однофамильца, но он готов оказывать влияние в таком же раннем возрасте, как и Златан. Молодой вингер переехал в Мюнхен в 2018 году, покинув Нюрнберг, и быстро дал понять, что у Баварии появился большой талант. В 15 лет Арийон дебютировал за команду U-17, и вскоре проявил себя на молодежном уровне не только внутри страны, но и на континентальной сцене в юношеской Лиге чемпионов.

Оказавшись в команде U-19, Ибрагимович начал выделяться по-настоящему. Впечатляющие 13 голов в 11 матчах чемпионата Германии в его возрастной категории принесли ему вызов в резервную команду Баварии, которая выступала тогда в четвертом дивизионе. Продолжая впечатлять, Арийон дебютировал в Бундеслиге в победном матче против Бохума в феврале 2023 года. Это сделало его вторым самым молодым дебютантом Баварии в высшем дивизионе.

Мюнхенцы не смогли гарантировать Ибрагимовичу игровое время в первой команде перед прошлым сезоном, поэтому отправили его в итальянский Фрозиноне на правах аренды. Там Арийон сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить Баварию продлить его контракт до 2027 года. Клуб также объявил, что тинейджер входит в планы нового тренера Венсана Компани на сезон 2024/25, так что у парня будут шансы.

Джан Узун (Айнтрахт, 18 лет)

Учитывая, насколько плодотворным был Узун на молодежном уровне, ни для кого не стало сюрпризом, что Нюрнберг перевел его в первую команду в прошлом сезоне. Молодой хавбек забивал в среднем больше гола за матч в течение трех сезонов с командами U17 и U19, что позволило ему подняться выше в клубной иерархии.

Его хет-трик в первом раунде Кубка Германии — к тому моменту он уже был самым молодым бомбардиром Нюрнберга, забив дважды Ганноверу в возрасте 17 лет и 268 дней — был, оглядываясь назад, явным признаком грядущих событий. Узун был одним из самых результативных игроков второго дивизиона. Только четырем игрокам во второй Бундеслиге удалось забить больше, чем 16 голов, которые он забил в 30 матчах. Этот успех стал еще более примечательным, если учесть, что всего 4 команды забили меньше голов, чем Нюрнберг (43).

Нюрнберг завершил прошлый сезон на 12-м месте во второй Бундеслиге. Особых перспектив не было видно, поэтому Дер Клуб был готов к тому, что придется расставаться со своими лучшими игроками. За Узуном пришел Айнтрахт. Дино Топпмеллер собирает в своем составе молодую и голодную группу игроков, поэтому Джан должен получить массу возможностей показать, почему вокруг него столько шумихи.

Пауль Ваннер (Бавария (аренда в Хайденхайм), 18 лет)

Ваннеру пророчат большое будущее в Баварии. В конце концов, он самый молодой дебютант первой команды в истории клуба в возрасте 16 лет и 15 дней. Только форвард дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко дебютировал в высшем дивизионе в более молодом возрасте. Его первое появление на широкой публике в январе 2022 года произошло довольно удачно. Мюнхенцы тогда боролись со вспышкой коронавируса, травмами и истощенным составом из-за Кубка африканских наций.

Тем не менее, игровое время в первой команде Баварии всегда будет труднодоступным, поэтому в прошлом году было принято решение, что Ваннер присоединится к Эльферсбергу, который получил повышение во вторую Бундеслигу. Этому клубу пророчили быстрое возвращение в 3-й дивизион, но команда превзошла ожидания, заняв 11-е место во второй Бундеслиге. Арендованный игрок Баварии сыграл важную роль в выживании Эльферсберга, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.

Конкуренция на позиции атакующего полузащитника в Баварии очень серьезная, поэтому Ваннер проведет кампанию 2024/25 в составе Хайденхайма на правах аренды, который отправился в свое первое европейское путешествие после успешного прошлого сезона. Франк Шмидт заслужил репутацию сильного тренера, который выжимает максимум из своих игроков, поэтому союз Хайденхайма с Ваннером выглядит довольно перспективно.

Джастин Диль (Штутгарт, 19 лет)

Учитывая, что у Кельна были серьезные проблемы в атаке в прошлом сезоне (всего 28 голов в 34 матчах), удивительно, что они так редко использовали Диля. Молодой вингер всего 1 раз вышел на поле в стартовом составе и 6 раз выходил на замену. Джастин хорошо проявил себя на молодежном уровне. Он забил 22 гола в 32-х матчах за команду U-19 и записал на свой счет 19 забитых мячей за резервную команду "козлов". Это очень хорошие показатели.

После окончания контракта Диля по итогам прошлого сезона, за ним пришел Штутгарт, и теперь он будет продолжать карьеру в новом месте. Себастьян Хенесс помог некоторым молодым игрокам, таким как Энцо Мийо и Анджело Штиллер, раскрыться в составе "швабов", и потеря Кельна вполне может оказаться выгодой для Штутгарта, поскольку клуб укрепляет свои ряды перед большой кампанией, включающей в себя участие в Лиге чемпионов.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Bundesliga