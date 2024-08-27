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Другие новости
27 августа 2024, 08:45 | Обновлено 27 августа 2024, 08:54
951
0

Первый гол Яремчука, Шовковский настраивает Динамо, старт US Open

Главные новости за 26 августа на Sport.ua

27 августа 2024, 08:45 | Обновлено 27 августа 2024, 08:54
951
0
Первый гол Яремчука, Шовковский настраивает Динамо, старт US Open
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 августа.

1. ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд

2A. ШОВКОВСКИЙ – об игре с Зальцбургом, травмированных игроках и настрое
Тренер «Динамо» поделился мыслями об ответном матче квалификации ЛЧ

2B. ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии
27 августа пройдет ответная игра Q4 ЛЧ между РБ Зальцбург и Динамо

3. Победный мяч на 90+10 мин. Вильярреал и Сельта выдали яркий матч с 7 голами
Дани Парехо стал автором победного гола в компенсированное время

4. Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру

5A. Войдет в историю клуба. Левый берег минимально одолел Черноморец
Это была первая победа киевского коллектива в УПЛ

5B. Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
Подопечные Александра Поздеева снова не сумели одержать победу

5C. Награда за волю. ЛНЗ дома обыграл Карпаты
Черкасская команда добилась волевой победы

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока сборной Украины
Иван Петряк покинул «Шахтер»

6B. Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Исполнять обязанности главного тренера снова будет Младен Бартулович

6C. Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Главный тренер «волков» назвал условия, необходимые украинцу

7A. Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Свену-Ёрану Эрикссону было 76 лет

7B. Кристоф Даум: мог стать героем Германии, а оказался персоной нон-грата
Немецкий футбол накануне потерял действительно важную фигуру и личность

8A. Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Элина одолела Марию Лурдес Карле в 1-м раунде мейджора в трех сетах

8B. Калинина победно стартовала на US Open и вышла на Свитолину
Ангелина отдала вторую партию Осеан Доден, но выиграла уверенно

8C. Проиграла в третьем сете. Ястремская вылетела с US Open от 101-й ракетки
Украинка уступила представительнице Германии Юле Нимаер

9. Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок
Превью к US Open 2024

10. Победы и ошибки Роглича, возрождение Маса
Итоги первой недели Вуэльты-2024

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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