Кристоф Даум: мог стать героем Германии, а оказался персоной нон-грата

24 августа в Кельне в возрасте 70 лет скончался Кристоф Даум – тренер, чье имя навсегда войдет в историю немецкого футбола. С осени 2022 года специалист боролся с раком легких, и публично давал понять, что обязательно выиграет эту схватку: «Рак выбрал себе неправильного соперника». Сильный характер Кристофа давал надежду, что и на этот раз Даум выйдет победителем, но…

Кристоф Даум родился 24 октября 1953 года в Цвиккау. В раннем возрасте он потерял отца, что стало серьезным ударом для мальчишки, однако отчим Кристофа сделал все возможное, чтобы научить ребенка наиболее важным вещам в жизни, в частности, уметь отвечать за свои поступки. В школе Даум, как он впоследствии сам признавался в своей биографии, нередко вступал в перепалки с одноклассниками. Он имел свои взгляды на многие вопросы, и не боялся отстаивать их до конца, даже если приходилось прибегать к силовым методам, причем худощавый Кристоф в подобного рода драках почти всегда оказывался в статусе андердога, хотя сильных оппонентов он никогда по жизни не боялся.

Играть в футбол Даум начинал в «Хамборне» и «Айнтрахте» из Дуйсбурга – командах, обитавших в низших дивизионах и никогда звезд с неба не хватавших. В средине 70-х интерес к приглашению Кристофа проявил «Байер», и футболист уже рассчитывал оказаться в Леверкузене, однако в последний момент «фармацевты» передумали, остановив выбор на другом исполнителе. Даум расстроился, но руки не опустил. Впоследствии он получил приглашение от «Кельна», но там играл лишь за резервную команду – фактически на уровне любителей…

В «Кельне» Дауму посчастливилось пересечься с Геро Бизанцем – преподавателем футбола в Немецком спортивном институте, который также исполнял обязанности наставника резервной команды «козлов». Бизанц оценил характер и потенциал Даума, и когда тот решил повесить бутсы на гвоздь, порекомендовал руководству «Кельна» доверить амбициозному Кристофу, который решил пойти в наставники, работу в молодежном секторе «козлов». Это решение оказалось судьбоносным, и впоследствии Даум неоднократно вспоминал, как Бизанц раскрыл для него абсолютно новый путь в футболе.

В 1986 году Даум был назначен главным тренером «Кельна», который амбициозному наставнику очень быстро удалось вернуть в число лучших команд Германии. Уже в 1988-м «козлы» финишировали третьими в Бундеслиге, а затем в течение двух лет кряду становились «серебряными» призерами элитарного дивизиона немецкого футбола. Впрочем, в 1990 году тогдашний президент «Кельна» Дитмар Артцингер-Болтен принял сенсационное решение об увольнении Даума. Его причины так и остаются нераскрытыми по сегодняшний день, однако чуть ниже мы обязательно расскажем о том, что могло побудить функционера уже тогда пойти на такой шаг…

Getty Images/Global Images Ukraine. 1989 год. Главный тренер «Кельна» Кристоф Даум (справа) и наставник «Баварии» Юпп Хайнкес

Даум ушел работать в «Штутгарт», где у него были определенные трения с лидерами команды, в частности, Маттиасом Заммером. Последний считал, что коуч чрезмерно повысил физические нагрузки для команды на тренировках, что не нравилось многим, ведь работа без мяча для футболистов сродни каторге. Однако методы Даума в сезоне-1991/92 все-таки принесли результат: «Штутгарт» в 38 турах набрал 52 очка (при двух за победу) и стал чемпионом Бундеслиги, опередив по дополнительным показателям дортмундскую «Боруссию», которая оказалась способна также взять 52 зачетных пункта.

В этот момент карьера Даума окончательно пошла на взлет. Дерзкий тренер, который никогда не лез за словом в карман, стал любимцем журналистов, так как в его речах всегда можно было выделить сразу несколько громких цитат, особенно если дело касалось соперничества с «Баварией» и персонально с тогдашним одиозным генеральным менеджером этой команды Ули Хенессом. Оба обменивались язвительной риторикой, которая порой переходила всяческие границы, однако останавливаться ни Даум, ни Хенесс не собирались. Впоследствии Кристоф объяснял, что научился мастерству «игр разума» у Удо Латтека и Мохаммеда Али, когда тщательно изучал манеру поведения этих легендарных спортсменов и особенности их характера.

Getty Images/Global Images Ukraine. 1992 год. Главный тренер «Штутгарта» Кристоф Даум (справа) и менеджер клуба Дитер Хенесс (к слову, родной брат Ули Хенесса)

В 1994 году Даум впервые в карьере покинул Германию, уехав работать в турецкий «Бешикташ», но спустя два года Кристоф вернулся в Бундеслигу, чтобы принять амбициозный леверкузенский «Байер». «Фармацевтов» Даум с ходу поднял с 14-го на 2-е место (если брать во внимание итоги сезонов-1995/96 и 1996/97 соответственно), а в немецкой прессе опять заговорили о том, что Кристоф является великим мотиватором, обладающим совершенно инновационными методами тренировок, которые буквально заставляли футболистов «ходить по углям» ради своего наставника.

Под руководством Даума «Байер» за четыре сезона трижды финишировал вторым в Бундеслиге и один раз оказался на третьей позиции. Несмотря на насмешки про «Неверкузен», Кристофа в тот момент справедливо называли самым перспективным тренером немецкого футбола, и вовсе неудивительно, что после провального для сборной Германии Евро-2000 (немцы финишировали последними в группе А, пропустив вперед Португалию, Румынию и Англию) руководство Немецкого футбольного союза видело только одного кандидата на пост нового наставника Бундестим – Кристофа Даума. Однако «Байер» не продемонстрировал готовности немедленно расстаться со своим тренером. «Фармацевты» предложили Немецкому футбольному союзу, чтобы временно должность коуча сборной занял их спортивный директор Руди Феллер, который и «посторожит» место для Даума.

Осенью 2000 года Даум подписал предварительный контракт, по условиям которого летом 2001-го был обязан стать у руля национальной сборной Германии. Многие тогда видели в Кристофе едва ли не будущего героя Бундестим – того, кто должен был вернуть команде ее величие и славу, однако всего этого так и не произошло. Даум, вопреки контракту, обещаниям и обязательствам, так и не оказался во главе сборной Германии, став на долгие годы и вовсе персоной нон-грата для всей тамошней футбольной общественности…

Getty Images/Global Images Ukraine. 1999 год. Кристоф Даум – главный тренер «Байера»

Дело в том, что в тот период, причем не без активного участия Ули Хенесса, в прессе поползли слухи о порочащих тренера оргиях с проститутками, причем под воздействием кокаина. Менеджер «Баварии» публично призвал руководство Немецкого футбольного союза проверить Даума на соответствие программе «Футбол без наркотиков». Кристоф категорически отверг все обвинения в свой адрес, а легендарный экс-футболист немецкой сборной Пауль Брайтнер, становившийся чемпионом Европы в 1972-м и чемпионом мира в 1974-м, в общении с журналистами ловко подметил: «В конце концов, из этой войны выйдет только один победитель». И им, как показало время, оказался явно не Даум…

В попытках очистить свое имя от обвинений в употреблении кокаина, Даум в добровольном порядке предоставил на экспертизу образцы волос, публично заявив следующее: «Я делаю это, потому что моя совесть совершенно чиста». Немецкая нация отсчитывала дни, ожидая официального признания невиновности Кристофа и того, что Хенессу придется извиняться, хотя сам Ули заявлял, что «многим людям предстоит принести извинения передо мной».

20 октября 2000 года профессор Каеферштайн сообщил тогдашнему исполнительному директору «Байера» Райнеру Кальмунду шокирующую новость: образец Даума показал положительный результат на кокаин. Ошеломленные «фармацевты» немедленно объявили о расторжении контракта с Кристофом, а вскоре их примеру последовал и Немецкий футбольный союз. Тогда же для многих внезапно стало очевидным, почему в 1990 году президент «Кельна» Дитмар Артцингер-Болтен без официальных объяснений принял решение немедленно расторгнуть контракт с Даумом – очевидно, ему уже тогда стало известно то, что остальная Германия смогла узнать только спустя десять лет…

Getty Images/Global Images Ukraine. 2001 год. Кристоф Даум общается с журналистами после судебного заседания по «кокаиновому делу»

Какое-то время Даум отрицал справедливость результата экспертизы и даже заявлял, что волосы могли быть подменены, однако в конечном итоге, всерьез столкнувшись с перспективной тюремного заключения, все-таки признался в употреблении кокаина. Экс-тренер «Байера» сослался на проблемы семейного характера, которые побудили его обратиться к наркотикам.

«Я совершил ужасную ошибку, сразу не взяв на себя всю ответственность. Но сейчас я уже не могу что-либо исправить», – заявил Даум. Тогда же Кристоф попытался объяснить и свое решение добровольно предоставить волосы на экспертизу: «Я лгал всем и не хотел признаваться в своей слабости. Я думал, что мне это как-то сойдет с рук».

На какое-то время Дауму пришлось сбежать в Соединенные Штаты, где он даже сдал второй образец волос, еще надеясь как-то выйти из ситуации с минимальными потерями, но в январе 2001 года Кристоф вернулся в Германию, раскаялся и согласился пройти терапию против наркотической зависимости. Впоследствии Даум признался, что грозящий ему денежный штраф и общественные работы не сыграли никакой роли в решении все-таки признаться в употреблении кокаина…

«Да, я принимал кокаин. Да, я лгал. Я хочу извиниться перед всеми, кто был со мной рядом. Штрафы? Это не имеет значения. Я был приговорен к максимальному наказанию в виде общественного порицания. Мне придется жить с тем фактом, что на меня всегда будут указывать пальцем», – признавался Даум.

В действительности Кристоф мечтал однажды поработать наставником сборной Германии, однако этого в его карьере так и не случилось. После «кокаинового скандала» дорога для Даума в коучи Бундестим была перекрыта навсегда.

Впрочем, Даум не был бы самим собой, если бы на этом сдался. «Зализав раны» и пройдя терапию в США, он вернулся к тренерскому ремеслу. С 2001 по 2017 годы Кристоф активно трудился в «Бешикташе», «Аустрии», «Фенербахче», «Кельне», «Айнтрахте» из Франкфурта, «Брюгге», «Бурсаспоре», а его «последней остановкой» на тренерской ниве оказалась сборная Румынии. Команды Даума выигрывали чемпионство в Турции и Австрии, а с «Брюгге» он становился вице-чемпионом Бельгии, однако вернуться на ту вершину, которая была у него в «Байере» Кристофу, увы, уже так и не удалось.

Свой давний конфликт с Хенессом со временем Даум, похоже, все-таки сумел погасить. По крайней мере, после смерти Кристофа сам Ули сказал об этом: «Кристоф Даум всю свою жизнь не стремился избегать споров и конфликтов, но мы оба давно помирились, и новость о его смерти очень взволновала меня»…