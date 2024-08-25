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Германия
25 августа 2024, 09:00 | Обновлено 25 августа 2024, 09:09
2442
1

На 71-м году жизни умер топовий немецкий экс-тренер. Известна причина

Ушел в вечность Кристоф Даум

25 августа 2024, 09:00 | Обновлено 25 августа 2024, 09:09
2442
1
На 71-м году жизни умер топовий немецкий экс-тренер. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Даум

В возрасте 70 лет скончался бывший немецкий тренер Кристоф Даум.

В 2011 году специалисту был диагностирован рак кожи, из-за чего ему пришлось перенести несколько операций, а в 2022-м у него был выявлен рак легких.
Самыми успешными клубамиДаума в карьере были «Штутгарт» и «Байер». Со «швабами» он выиграл Бундеслигу (1991/1992) и Суперкубок (1992), а с «фармацевтами» трижды становился серебряным призером чемпионата (1996/1997, 1998/1999, 1999/2000).
Последним местом работы Кристофа Даума была сборная Румынии (2016-2017).

В свое время ходили слухи о том, что донецкий «Шахтер» рассматривал кандидатуру Даума на пост наставника команды, но до конкретики дело так и не дошло.

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Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
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Boodya
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