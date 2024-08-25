На 71-м году жизни умер топовий немецкий экс-тренер. Известна причина

В возрасте 70 лет скончался бывший немецкий тренер Кристоф Даум.

В 2011 году специалисту был диагностирован рак кожи, из-за чего ему пришлось перенести несколько операций, а в 2022-м у него был выявлен рак легких.

Самыми успешными клубамиДаума в карьере были «Штутгарт» и «Байер». Со «швабами» он выиграл Бундеслигу (1991/1992) и Суперкубок (1992), а с «фармацевтами» трижды становился серебряным призером чемпионата (1996/1997, 1998/1999, 1999/2000).

Последним местом работы Кристофа Даума была сборная Румынии (2016-2017).

В свое время ходили слухи о том, что донецкий «Шахтер» рассматривал кандидатуру Даума на пост наставника команды, но до конкретики дело так и не дошло.