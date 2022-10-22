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  4. У известного немецкого тренера выявили рак легких
Германия
22 октября 2022, 14:27 |
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У известного немецкого тренера выявили рак легких

Тяжелая болезнь для Кристофа Даума

22 октября 2022, 14:27 |
170
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У известного немецкого тренера выявили рак легких
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Даум

Известный немецкий тренер Кристоф Даум заболел на рак легких. Об этом сообщил «Брюгге», где 68-летний специалист работал в 2011 – 2012 годах.

По информации «Брюгге», лечение проходит успешно. Последним местом работы Даума была сборная Румынии, которую он возглавлял в 2016 – 2017 годах.

Даум больше всего известен по работе со «Штутгартом», с которым работал в 1990 – 1993 годах и выиграл Бундеслигу в 1992 году, и «Байером» в 1996 – 2000 годах. В 2001 году должен был возглавить сборную Германии, однако его контракт был аннулирован из-за того, что в октябре 2000 года Даум попался на употреблении кокаина.

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Кристоф Даум Брюгге
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Источник ФК Брюгге
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