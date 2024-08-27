Победный мяч на 90+10 мин. Вильярреал и Сельта выдали яркий матч с 7 голами
Дани Парехо стал автором победного гола в компенсированное время
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома обыграл «Сельту» со счетом 4:3. Команды выдали яркий поединок с 7 голами.
У хозяев поля отличились Серхи Кардона, Тьерно Барри, кроме того автогол забил Жаилсон.
Дани Парехо стал автором победного мяча на 90+10-й минуте – добивание после нереализованного пенальти.
У гостей голы забили Борха Иглесиас, Оскар Мингеса и Карл Старфельт.
Вильярреал набрал 7 очков и стал лидером Ла Лиги, Сельта идет на 2-й позиции (6 баллов).
Ла Лига. 3-й тур, 26 августа
Вильярреал – Сельта – 4:3
Голы: Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+10 – Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80
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