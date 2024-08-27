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Чемпионат Испании
Вильярреал
26.08.2024 22:30 – FT 4 : 3
Сельта
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Испания
27 августа 2024, 01:23 | Обновлено 27 августа 2024, 01:56
112
0

Победный мяч на 90+10 мин. Вильярреал и Сельта выдали яркий матч с 7 голами

Дани Парехо стал автором победного гола в компенсированное время

27 августа 2024, 01:23 | Обновлено 27 августа 2024, 01:56
112
0
Победный мяч на 90+10 мин. Вильярреал и Сельта выдали яркий матч с 7 голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Парехо

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома обыграл «Сельту» со счетом 4:3. Команды выдали яркий поединок с 7 голами.

У хозяев поля отличились Серхи Кардона, Тьерно Барри, кроме того автогол забил Жаилсон.

Дани Парехо стал автором победного мяча на 90+10-й минуте – добивание после нереализованного пенальти.

У гостей голы забили Борха Иглесиас, Оскар Мингеса и Карл Старфельт.

Вильярреал набрал 7 очков и стал лидером Ла Лиги, Сельта идет на 2-й позиции (6 баллов).

Ла Лига. 3-й тур, 26 августа

Вильярреал – Сельта – 4:3

Голы: Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+10 – Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Старфельт (Сельта).
64’
ГОЛ ! Автогол забил Jailson (Сельта).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Thierno Barry (Вильярреал).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Сельта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Кардона (Вильярреал).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
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Вильярреал Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Даниэль Парехо пенальти Борха Иглесиас Оскар Мингеса автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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