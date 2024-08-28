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Чемпионат Испании
Вильярреал
26.08.2024 22:30 – FT 4 : 3
Сельта
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Испания
28 августа 2024, 02:12 | Обновлено 28 августа 2024, 03:41
25
0

Вильярреал – Сельта – 4:3. Парехо забил на 90+10 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Испании

28 августа 2024, 02:12 | Обновлено 28 августа 2024, 03:41
25
0
Вильярреал – Сельта – 4:3. Парехо забил на 90+10 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома обыграл «Сельту» со счетом 4:3. Команды выдали яркий поединок с 7 голами.

У хозяев поля отличились Серхи Кардона, Тьерно Барри, кроме того автогол забил Жаилсон.

Дани Парехо стал автором победного мяча на 90+10-й минуте – добивание после нереализованного пенальти.

У гостей голы забили Борха Иглесиас, Оскар Мингеса и Карл Старфельт.

Ла Лига. 3-й тур, 26 августа

Вильярреал – Сельта – 4:3

Голы: Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+10 – Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Старфельт (Сельта).
64’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Жаилсон (Сельта).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Сельта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Кардона (Вильярреал).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
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Вильярреал Сельта чемпионат Испании по футболу пенальти Даниэль Парехо автогол Ла Лига Оскар Мингеса Борха Иглесиас видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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