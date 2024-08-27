Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру
С 24 по 26 августа прошли матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Центральным поединком тура стала игра, в котором Александрия, проигрывая в два мяча (0:2), нанесла сенсационное поражение донецкому Шахтеру (4:3).
Вверху турнирной таблицы сложилось неожиданное двоевластие: две команды – Александрия и ЛНЗ – набрали по 9 очков. При этом команда Руслана Ротаня пока что не теряла очков в чемпионате. Далее идут Полесье и Кривбасс (по 7 пунктов).
Гранды – Шахтер и Динамо – набрали по 6 очков. Киевский клуб набрал 100% возможных баллов, а горняки потерпели уже два поражения.
Внизу турнирной таблицы находятся Колос (2 пункта) и Оболонь (1).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 4-й тур
🔹 24 августа (суббота)
- 13:00. Александрия – Шахтер – 4:3
🔹 25 августа (воскресенье)
- 13:00. Полесье – Оболонь – 4:0
- 15:30. Рух – Заря – 3:0
- 18:00. Кривбасс – Ингулец – 1:1
🔹 26 августа (понедельник)
- 13:00. ЛНЗ – Карпаты – 2:1
- 15:30. Левый Берег – Черноморец – 1:0
- 18:00. Колос – Верес – 0:1
🔹 Перенесенный матч
- Динамо – Ворскла
Турнирная таблица
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