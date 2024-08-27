Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура

С 24 по 26 августа прошли матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Центральным поединком тура стала игра, в котором Александрия, проигрывая в два мяча (0:2), нанесла сенсационное поражение донецкому Шахтеру (4:3).

Вверху турнирной таблицы сложилось неожиданное двоевластие: две команды – Александрия и ЛНЗ – набрали по 9 очков. При этом команда Руслана Ротаня пока что не теряла очков в чемпионате. Далее идут Полесье и Кривбасс (по 7 пунктов).

Гранды – Шахтер и Динамо – набрали по 6 очков. Киевский клуб набрал 100% возможных баллов, а горняки потерпели уже два поражения.

Внизу турнирной таблицы находятся Колос (2 пункта) и Оболонь (1).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 4-й тур

🔹 24 августа (суббота)

13:00. Александрия – Шахтер – 4:3

🔹 25 августа (воскресенье)

13:00. Полесье – Оболонь – 4:0

– Оболонь – 4:0 15:30. Рух – Заря – 3:0

– Заря – 3:0 18:00. Кривбасс – Ингулец – 1:1

🔹 26 августа (понедельник)

13:00. ЛНЗ – Карпаты – 2:1

– Карпаты – 2:1 15:30. Левый Берег – Черноморец – 1:0

– Черноморец – 1:0 18:00. Колос – Верес – 0:1

🔹 Перенесенный матч

Динамо – Ворскла

Турнирная таблица