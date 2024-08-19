Скандальная победа Шахтера, фиаско Челси, дебют Довбика, провал звезд Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 августа.

1А. Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег

«Горняки» сделали тренеру подарок на день рождения

1Б. Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух

На гол Квасницы ответили Тилль, Пасич и Яшари

1В. Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно

Обе команды завершали игру вдесятером

1Г. Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков

В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо

2А. Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить

Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25

2Б. Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки

Матч 1-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 1:1

2В. Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси

Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле



3А. ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера

Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ

3Б. Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера

Виталий Первак, Максим Механив, Иван Когут – о поражении горнякам во 2-м туре УПЛ

4А. Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024

В отборе к Открытом чемпионату США сыграют: Снигур, Стародубцева, Завацкая и Соболева

4Б. С кем сыграет Свитолина? Калинина узнала соперницу на топ-турнире в Мексике

Элина стартует со 2-го раунда, Ангелина в 1/16 встретится с Эрикой Андреевой

5А. ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику

Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче 1/8 финала Кубка лиги

5Б. ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана

Артем помог Ордабасы переиграть Шахтер Караганда в поединке 17-го тура

6. Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа

Бахтияра Зайнутдинова из сборной Казахстана в киевском клубе не будет

7. Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения

В лазарете Бенфики с Анатолием Трубиным еще семь игроков, в том числе и Анхель Ди Мария

8. Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина

Арда Кардешлер обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией

9. «Шутка» с российским душком. Как украинского хоккеиста «перевели» в россию

Андрей Романенко никогда не думал переходить в россию

10А. Топ-тренер идет в сборную США. Почему Почеттино решился на такое

Экс-коуч «Пари Сен-Жермен» и «Челси» неожиданно переходит на работу с национальной командой

10Б. Зоран ГАИЧ: «Украина и Сербия – единственные, кто не натурализует игроков»

Легендарный волейбольный тренер, а ныне министр спорта Сербии дал интервью Sport.ua

10В. Деревянченко проиграл Мбилли. Хотя этого не должно было произойти

Сергей мог и победить, если бы не случай