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19 августа 2024, 06:20 |
102
0

Скандальная победа Шахтера, фиаско Челси, дебют Довбика, провал звезд Реала

Главные новости за 18 августа на Sport.ua

19 августа 2024, 06:20 |
102
0
Скандальная победа Шахтера, фиаско Челси, дебют Довбика, провал звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 августа.

1А. Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег
«Горняки» сделали тренеру подарок на день рождения

1Б. Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух
На гол Квасницы ответили Тилль, Пасич и Яшари

1В. Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно
Обе команды завершали игру вдесятером

1Г. Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо

2А. Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить
Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25

2Б. Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки
Матч 1-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 1:1

2В. Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле

3А. ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ

3Б. Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Виталий Первак, Максим Механив, Иван Когут – о поражении горнякам во 2-м туре УПЛ

4А. Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024
В отборе к Открытом чемпионату США сыграют: Снигур, Стародубцева, Завацкая и Соболева

4Б. С кем сыграет Свитолина? Калинина узнала соперницу на топ-турнире в Мексике
Элина стартует со 2-го раунда, Ангелина в 1/16 встретится с Эрикой Андреевой

5А. ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику
Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче 1/8 финала Кубка лиги

5Б. ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана
Артем помог Ордабасы переиграть Шахтер Караганда в поединке 17-го тура

6. Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа
Бахтияра Зайнутдинова из сборной Казахстана в киевском клубе не будет

7. Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения
В лазарете Бенфики с Анатолием Трубиным еще семь игроков, в том числе и Анхель Ди Мария

8. Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Арда Кардешлер обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией

9. «Шутка» с российским душком. Как украинского хоккеиста «перевели» в россию
Андрей Романенко никогда не думал переходить в россию

10А. Топ-тренер идет в сборную США. Почему Почеттино решился на такое
Экс-коуч «Пари Сен-Жермен» и «Челси» неожиданно переходит на работу с национальной командой

10Б. Зоран ГАИЧ: «Украина и Сербия – единственные, кто не натурализует игроков»
Легендарный волейбольный тренер, а ныне министр спорта Сербии дал интервью Sport.ua

10В. Деревянченко проиграл Мбилли. Хотя этого не должно было произойти
Сергей мог и победить, если бы не случай

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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