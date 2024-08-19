Скандальная победа Шахтера, фиаско Челси, дебют Довбика, провал звезд Реала
Главные новости за 18 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 августа.
1А. Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег
«Горняки» сделали тренеру подарок на день рождения
1Б. Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух
На гол Квасницы ответили Тилль, Пасич и Яшари
1В. Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно
Обе команды завершали игру вдесятером
1Г. Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
В топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо
2А. Артем попал в перекладину. Рома в дебютном матче Довбика не сумела победить
Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25
2Б. Мбаппе на голодном пайке. Реал потерял очки в матче против Мальорки
Матч 1-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 1:1
2В. Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле
3А. ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ
3Б. Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Виталий Первак, Максим Механив, Иван Когут – о поражении горнякам во 2-м туре УПЛ
4А. Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024
В отборе к Открытом чемпионату США сыграют: Снигур, Стародубцева, Завацкая и Соболева
4Б. С кем сыграет Свитолина? Калинина узнала соперницу на топ-турнире в Мексике
Элина стартует со 2-го раунда, Ангелина в 1/16 встретится с Эрикой Андреевой
5А. ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику
Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче 1/8 финала Кубка лиги
5Б. ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана
Артем помог Ордабасы переиграть Шахтер Караганда в поединке 17-го тура
6. Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа
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7. Кипер сборной Украины неожиданно травмировался. Назван характер повреждения
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8. Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
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