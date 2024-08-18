Топ-тренер идет в сборную США. Почему Почеттино решился на такое

Новость о том, что 52-летний аргентинец Маурисио Почеттино согласился возглавить национальную сборную США, появившаяся во многих авторитетных иностранных средствах массовой информации в третью неделю августа, безусловно, можно смело называть неожиданностью. Последними двумя местами работы этого специалиста являлись европейские топ-клубы – «Пари Сен-Жермен» и «Челси», – а потому крайне странно осознавать, что после этого Почеттино, да еще и в расцвете сил, перебирается за океан, чтобы поработать во главе «янки».

Для Федерации футбола США наем на работу Почеттино является невероятным достижением. Сравниться с ним в современной истории «янки» может разве что приход на тренерский мостик этой команды немца Юргена Клинсмана, однако Маурисио все-таки обладает значительно большим опытом работы на высшем уровне в Европе, потому его приглашение сулит сборной США получение потенциально куда большей выгоды, нежели прежнее сотрудничество с Клинси. В конце концов, именно с именем Почеттино связано реальное, а не номинальное вхождение «Тоттенхэма» в пул топ-клубов Англии, что было подтверждено хотя бы выходом «шпор» в финал Лиги чемпионов-2018/19.

Так почему же сейчас Почеттино готов отказаться от продолжения работы клубным тренером и идет в сборную США? Давайте рассмотрим наиболее очевидные факторы, которые, очевидно, побудили Маурисио принять именно такое решение…

Отсутствие приглашения от сборной Англии

По завершении сезона-2023/24 Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с «Челси» и оказался в статусе безработного. Интерес к сотрудничеству с аргентинцем, по слухам, проявляли многие клубы Европы (в частности, активно поговаривали о «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», но там, в конечном итоге, решили пойти другим путем, не договариваясь с Маурисио), однако наиболее привлекательным вариантом для тренера был потенциальный приход на пост главного тренера сборной Англии. Писали, что имиджево подобная возможность виделась для Почеттино просто блестящей, поэтому он всерьез оценивал отход от клубных дел в пользу работы с «тремя львами».

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Футбольная ассоциация действительно включала Почеттино в шорт-лист специалистов, которые оценивались как вероятные преемники Гарета Саутгейта. Однако в итоге в ФА решили не принимать поспешных решений, и 9 августа объявили о том, что работать со сборной Англии в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера будет 50-летний ирландец Ли Карсли, ранее работавший с тамошней «молодежкой».

Оставаться надолго без работы и в подвешенном состоянии Почеттино не хотел. Подобный опыт в его карьере уже был дважды: когда он задержался на «вольных хлебах» с ноября 2019-го по январь 2021-го и с июля 2022-го по июль 2023-го. Вопрос денег на повестке дня, по слухам, также особо не стоял, так как тренера куда больше прельщала реальная возможность работать и иметь шанс реализовывать свои тренерские задумки, став частью перспективного футбольного проекта.

Возможность остаться в Европе

Как бы парадоксально это не звучало, но получая должность главного тренера сборной США, Маурисио Почеттино большую часть своего времени будет продолжать проводить в Европе, куда он вместе с семьей перебрался еще в 1994 году и в настоящий момент имеет две семейные резиденции – одну в Барселоне и одну в Лондоне.

Именно такое условие аргентинский тренер, по слухам, выдвинул в процессе переговоров с Федерацией футбола США, и оно неожиданно было одобрено. Почему неожиданно? Здесь все просто: в последние годы боссы требовали, чтобы все наставники «янки» (причем речь идет не только о взрослой мужской команде, но и обо всех остальных возрастных группах, а также о женских коллективах, представляющих страну на международном уровне) обязательно и на постоянной основе (на момент выполнения контрактных обязательств) проживали на территории США. Такое правило было введено бывшим спортивным директором Федерации футбола США Эрни Стюартом, который в настоящий момент является техническим директором нидерландского ПСВ.

Впрочем, 49-летний Мэтт Крокер, который сменил Стюарта в роли спортивного директора американской футбольной федерации, во время переговоров с Почеттино проявил гибкость, и убедил свое высшее руководство принять требования Маурисио, позволив аргентинцу продолжать жить в Европе, когда это напрямую не вредит интересам сборной США.

Боссов Федерации футбола США удалось убедить двумя ключевыми аргументами. Первый – основная часть футболистов, составляющих костяк нынешней команды «янки» выступает в европейских топ-лигах, а потому Почеттино, проживая на Старом континенте, будет значительно проще следить и контактировать с ними, не имея обременительной необходимости постоянно летать через океан. Второй – опыт наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, который приводил команду к победе на чемпионате мира и двух Кубках Америки, однако проживающий не на родине, а в Испании, что не мешает ему качественно выполнять обязанности в национальной команде.

Гибкостью в переговорах и способностью принимать во внимание аргументы другой стороны боссы Федерации футбола США заслужили доверие и расположение Почеттино, который, обдумав все «за» и «против», в итоге согласился на сотрудничество.

Работа с хорошо знакомым топ-менеджером

Не стоит обходить вниманием и персонально фигуру Мэтта Крокера, о котором упоминалось выше. Нынешний спортивный директор Федерации футбола США лично вел переговоры с Почеттино и согласовывал ключевые условия потенциального сотрудничества.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт Крокер

Поговаривают, что изначально выбором № 1 для Крокера и его боссов был немец Юрген Клопп. Приглашение 57-летнего наставника, сделавшего себе имя в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», являлось для Федерации футбола США задачей максимум, однако справиться с ней не удалось. Клопп банально не пожелал нарушать данное через СМИ обязательство уйти в своего рода творческий отпуск после ухода из стана «красных».

А вот договориться с Почеттино Крокеру, похоже, все-таки удалось. Поспособствовали этому хорошие личные отношения между двумя специалистами. Дело в том, что аргентинец и валлиец ранее пересекались в «Саутгемптоне», где первый с 2013 по 2014 годы работал главным тренером, а второй выполнял функции технического директора.

Тот факт, что его непосредственным куратором будет топ-менеджер, с которым ранее удавалось неплохо ладить в «Саутгемптоне», также убедил Почеттино согласиться на работу в США. Кроме того, тамошняя федерация футбола уверила Маурисио, что тот сможет позвать к себе в штаб всех бывших ассистентов, которые помогали ему раньше, в частности, в «Челси» – Хесуса Переса, Мигеля Д'Агостино, Тони Хименеса и 29-летнего Себастьяно Почеттино, являющегося сыном Маурисио и помогавшего отцу в «Тоттенхэме», ПСЖ и «Челси» в качестве одного из тренеров по физподготовке.

Возможность сыграть на ЧМ-2026 и еще несколько мелочей

В конце концов, не стоит упускать из вида одно из очевидных преимуществ, которые дает Почеттино работа с «янки». Финальная часть чемпионата мира по футболу в 2026 году состоится на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Все они, как организаторы, уже квалифицировались на турнир, а потому Почеттино сможет гарантированно сыграть со своими подопечными на мундиале.

Последнее обстоятельство позволит Почеттино на протяжении почти двух лет спокойно и без риска нарваться на серьезную критику готовить сборную США, пребывающую ныне в отчетливом кризисе с точки зрения спортивных результатов, к участию в финальной части ЧМ-2026. Маурисио сможет планомерно просмотреть в деле всех кандидатов в национальную команду, оценить их реальный уровень, провести необходимые в таких случаях индивидуальные беседы с каждым, после чего определиться с фамилиями игроков, на которых будет возлагать надежды на мировом первенстве.

Getty Images/Global Images Ukraine. ЧМ-2026 по фуболу пройдет в США, Канаде и Мексике

В США важным считают и тот фактор, что родным для Почеттино является испанский язык. Это, скорее всего, позволит склонить на сторону Маурисио значительную часть действительно большого сегмента испаноговорящего населения США.

Да и в целом работа с национальной сборной, откровенно говоря, не предусматривает чрезмерного напряжения и является, скорее, подработкой с оплатой в полную ставку, если сравнивать ее с клубными делами. Поэтому трудоустройство в стане «янки» однозначно станет беспроигрышным вариантом для Почеттино, дав возможность как сохранить свой статус действующего футбольного тренера, так и проводить побольше времени с семьей, изредка покидая семейные апартаменты в Европе.

Главным фактором со знаком «минус» на старте работы Почеттино в сборной США выглядит размер зарплаты тренера. Пока даже в неофициальных источниках о ней ничего не сообщается, однако для понимания достаточно обратить внимание на то, что в «Челси» Маурисио зарабатывал порядка 13,2 миллионов долларов за сезон, в то время как годовой оклад прежнего наставника сборной США Грегга Берхалтера составлял куда более скромные 2,2 миллиона долларов.

Очевидно, что такой же уровень зарплаты, как был у него в «Челси», Почеттино в стане «янки» не получит, но все равно Федерации футбола США придется, скорее всего, пойти на обновление показателя рекордного оклада для коуча своей национальной команды, ведь исторически там никогда не платили наставнику более 3,2 миллионов долларов в год. В американской прессе уже сейчас пишут, что Почеттино сможет заработать больше денег за счет личного спонсорства и поддержки до и во время чемпионата мира, если он того пожелает, однако здесь может возникнуть другая неприятная ситуация, рискующая превратиться в большую проблему для Федерации футбола США.

Дело в том, что в США уже несколько лет как идет активная борьба за то, чтобы как минимум в национальных сборных страны соблюдался приблизительный паритет между зарплатами наставников мужских и женских команд. С мая нынешнего года женскую сборную США возглавляет англичанка Эмма Хейз (примечательно, что предыдущим ее местом работы, как и у Почеттино, был «Челси»), которая, по неофициальным данным, имеет базовый оклад в 1,6 миллиона долларов – рекордный для тамошнего женского футбола. При этом, Хейз уже успела выиграть со своими подопечными «золото» на Олимпийских играх в Париже, куда повезла женскую сборную США и выиграла в финале у бразильянок со счетом 1:0.

Последний фактор однозначно добавляет авторитета персоне Хейз и увеличивает круг болельщиков, симпатизирующих ей и готовых в публичной плоскости оказывать давление на руководство Федерации футбола США, если то опять допустит слишком большой разрыв в заработках между главными тренерами мужской и женской сборных страны. Впрочем, это уже сугубо проблемы функционеров, логику решений которых мы в данном материале рассматривать изначально даже не собирались…