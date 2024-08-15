Бывший главный тренер лондонского «Челси», а также среди прочего «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов возглавить сборную США.

Почеттино с лета 2023 года по май 2024 возглавлял «пенсионеров», цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик. За этот период «Челси» провел во всех турнира 51 матч, в которых 27 раз одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 14 раз потерпел поражение.

До этого Маурисио Почеттино никогда не работал на уровне сборных, а неизменно возглавлял только клубы.

Ранее Почеттино оценил свое увольнение из «Челси».