Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Мудрика определился с новым местом работы
Другие новости
15 августа 2024, 10:12 | Обновлено 15 августа 2024, 10:18
351
0

Экс-тренер Мудрика определился с новым местом работы

Маурисио Почеттино готов отправиться за океан

15 августа 2024, 10:12 | Обновлено 15 августа 2024, 10:18
351
0
Экс-тренер Мудрика определился с новым местом работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Бывший главный тренер лондонского «Челси», а также среди прочего «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов возглавить сборную США.

Почеттино с лета 2023 года по май 2024 возглавлял «пенсионеров», цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик. За этот период «Челси» провел во всех турнира 51 матч, в которых 27 раз одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 14 раз потерпел поражение.

До этого Маурисио Почеттино никогда не работал на уровне сборных, а неизменно возглавлял только клубы.

Ранее Почеттино оценил свое увольнение из «Челси».

По теме:
Кто в лидерах? Составлен рейтинг лучших клубных тренеров Европы
У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси
Известны кандидаты на должность тренера Англии в случае отставки Саутгейта
сборная США по футболу Маурисио Почеттино
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2024, 23:51 14
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридская команда выиграла очередной трофей

Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2024, 04:22 4
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати

Ига Свентек одолела Варвару Грачеву в трех сетах в своем первом матче на этих кортах

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ
Футбол | 15.08.2024, 03:23
ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ
ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
Футбол | 14.08.2024, 13:19
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Футбол | 14.08.2024, 14:02
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 30
Футбол
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
13.08.2024, 21:02 1
Футбол
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
14.08.2024, 03:19
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем