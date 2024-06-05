Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино спустя 2 недели оценил свое увольнение из Челси. Где он был?
Англия
05 июня 2024, 10:09 | Обновлено 05 июня 2024, 10:13
908
0

Почеттино спустя 2 недели оценил свое увольнение из Челси. Где он был?

Аргентинский специалист – о периоде работы с лондонской командой

05 июня 2024, 10:09 | Обновлено 05 июня 2024, 10:13
908
0
Почеттино спустя 2 недели оценил свое увольнение из Челси. Где он был?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Аргентинец Маурисио Почеттино спустя две недели после увольнения из «Челси» публично поделился тем, как ему работалось во главе «пенсионеров».

«Владельцам, спортивным директорам – мы ценим возможность вернуться в Премьер-лигу и работать в этом великом клубе. Спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. А также всем игрокам, персоналу и болельщикам – спасибо.

Мы понимаем, как важен для вас этот футбольный клуб, и поэтому мы так усердно работаем, чтобы создать такой «Челси», которым вы сможете гордиться.

Я очень доволен тем уровнем, которого достигла команда, и тем, насколько усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, что вы тоже почувствовали это по их игре на поле.

Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильности.

Я верю, что опыт этого сезона и большие улучшения, которых мы добились, сделают игроков сильнее в будущем. Было очень приятно работать со всеми ними, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали за последний год.

Я хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем», – написал Почеттино, который, как известно, был уволен из «Челси» 22 мая.

Ранее были оглашены принципы выбора нового тренера в «Челси».

По теме:
115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
Легенда Ливерпуля оценил разницу ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Маурисио Почеттино отставка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05 июня 2024, 07:55 1
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу

Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции

Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге
Теннис | 05 июня 2024, 08:17 3
Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге
Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге

Даррен Кэхилл знает свое дело

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2024, 14:06
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Футбол | 04.06.2024, 16:37
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04.06.2024, 21:56
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
04.06.2024, 08:21 5
Футбол
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
04.06.2024, 10:40
Бокс
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
04.06.2024, 06:49 17
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем