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Англия
24 мая 2024, 11:10 | Обновлено 24 мая 2024, 12:11
493
0

Оглашены принципы выбора нового тренера в Челси. Мудрику повезет?

Лондонский клуб ищет преемника Маурисио Почеттино

24 мая 2024, 11:10 | Обновлено 24 мая 2024, 12:11
493
0
Оглашены принципы выбора нового тренера в Челси. Мудрику повезет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Стало известно, чем именно будет руководствоваться лондонский «Челси» при поиске тренера после увольнения из команды Маурисио Почеттино.

Сообщается, что «пенсионеры» первым делом отказались от возвращения в коллектив известных специалистов, которые ранее руководили командой. Речь среди прочего про Томаса Тухеля, Антонио Конте и Жозе Моуриньо.

Также известно, что новый наставник «пенсионеров» должен уметь работать с молодежью и иметь перспективный взгляд на работу с командой. Примером для подражания у руководства «Челси» является испанец Хаби Алонсо, который тренирует леверкузенский «Байер».

Как известно, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, который занимал свой пост с лета прошлого года и привел команду к 6-му месту в итоговой таблице АПЛ.

Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал «Челси» за увольнение Почеттино.

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Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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