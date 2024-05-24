Оглашены принципы выбора нового тренера в Челси. Мудрику повезет?
Лондонский клуб ищет преемника Маурисио Почеттино
Стало известно, чем именно будет руководствоваться лондонский «Челси» при поиске тренера после увольнения из команды Маурисио Почеттино.
Сообщается, что «пенсионеры» первым делом отказались от возвращения в коллектив известных специалистов, которые ранее руководили командой. Речь среди прочего про Томаса Тухеля, Антонио Конте и Жозе Моуриньо.
Также известно, что новый наставник «пенсионеров» должен уметь работать с молодежью и иметь перспективный взгляд на работу с командой. Примером для подражания у руководства «Челси» является испанец Хаби Алонсо, который тренирует леверкузенский «Байер».
Как известно, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, который занимал свой пост с лета прошлого года и привел команду к 6-му месту в итоговой таблице АПЛ.
Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал «Челси» за увольнение Почеттино.
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