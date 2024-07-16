Известны кандидаты на должность тренера Англии в случае отставки Саутгейта

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и бывшие коучи лондонского «Челси» Грэм Поттер и Томас Тухель могут возглавить национальную сборную Англии, если Гарет Саутгейт решит покинуть команду. Об этом сообщает авторитетное издание The Guardian.

Также кандидатами на должность главного тренера «трех львов» являются еще один экс-тренер «Челси» Маурисио Почеттино, руководитель молодежной сборной Англии Ли Карсли и легендарные полузащитники Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Последний сейчас работает в саудовском «Аль-Иттифаке».

Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где минимально уступила испанцам – 1:2.