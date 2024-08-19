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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 02:17 |
73
0

Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера

Виталий Первак, Максим Механив, Иван Когут – о поражении горнякам во 2-м туре УПЛ

19 августа 2024, 02:17 |
73
0
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
ФК Левый берег. Виталий Первак

18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

После завершения встречи главный тренер хозяев Виталий Первак прокомментировал поражение своих подопечных, а также коротко высказался о голе Даниила Сикана, который мог быть забит с офсайда:

«Поздравляю Шахтер с заслуженной победой. Надо поблагодарить Бога и наших футболистов, что мы в напряжении держали игру вплоть до конца. А то, что у нас немного не получилось – это уже рабочие моменты. Как говорил один эксперт в студии УПЛ ТВ: Левый Берег будет страдать. Так я и сказал футболистам: будем страдать, но должны что-то вытеснить из этих страданий. Сегодня не получилось. Мы знаем, что мы делаем и все будет хорошо.

Что касается первого гола, то мы доверяем арбитрам VAR. Все могут ошибаться, но отвечают за свою работу. Пока не можем забить. Чтобы забить, нужно бить по воротам – чего пока не выходит. Будем все делать для того, чтобы в следующих играх хотя бы начали забивать», – рассказал тренер.

Вратарь Левого Берега Максим Механив:

«Играем первый сезон в УПЛ и на старте приходится играть со столь достойным соперником, чемпионом Украины. Сражались до последней секунды, очень достойная игра от нашей команды сегодня была. Мы оказывали серьезное сопротивление, но хотелось бы, конечно, сыграть как минимум вничью – это был бы достойный для нас результат. Полагаю, что наши победы еще впереди.

Пришлось провести весь матч в напряжении, приходилось в нескольких моментах выручать. Но, по-моему, именно в таких матчах лучше играть. Да, нам выпал второй шанс пробиться в УПЛ – Турнир четырех и мы его не потеряли. Но сейчас пора перестроиться из Первой лиги до высшего уровня», – сказал Механив.

Полузащитник Левого Берега Иван Когут:

«Сыграли достойно, отдали все силы. Будем восстанавливаться, отдохнем и двигаться дальше. Да, мы пока не забивали на элитном уровне, мы дебютанты, будем набивать шишки и дальше игра все покажет. Я бы не сказал, что у нас есть опасения перед соперниками, все с этим хорошо. Нам тренер еще скажет по этому матчу собственные замечания, но считаю, что мы выполнили установку на игру».

Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер (0:1)

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Иван Когут Виталий Первак пресс-конференция Левый Берег Киев Шахтер Донецк Левый Берег - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Левый берег
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