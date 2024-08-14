Динамо прошло Рейнджерс, скандал вокруг удаления, Ман Сити грозит вылет

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 августа.

1A. Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

1B. С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против астрийского РБ Зальцбург

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Рейнджерс»

2B. КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»

Наставник Рейнджерс раскритиковал судью в матче ЛЧ против Динамо

3. Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

4. Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины

«Кудровка» обыграла «Левый Берег» со счетом 3:2

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины

Арсений Батагов перешел в турецкий «Трабзонспор» из луганской «Зари»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу

Полузащитник будет играть в польском чемпионате

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника за 50 миллионов евро

Маттейс де Лигт покинул «Баварию»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии

Следом за Маттейсом де Лигтом клуб объявил о подписании Нуссаира Мазрауи

6C. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом

Коул Палмер получил вознаграждение за результативную игру

7A. Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати

Элина переиграла Ван Яфань в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

7B. Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати

Марта в трех сетах справилась с Элизе Мертенс в 1/32 финала WTA 1000 в США

7C. Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца

Sport.ua подводит итоги первой недели после ОИ-2024 в Париже

8. Зидан и еще 12 топ-футболистов, выступавших за Бордо. Где они сейчас?

Жирондинцы вспоминают славные времена, когда за них играли мастера

9. С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс

О колоритных фанатах соперника киевлян

10. Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?

Английский клуб допустил нарушение финансовых правил