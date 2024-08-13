Зидан и еще 12 топ-футболистов, выступавших за Бордо. Где они сейчас?

Новость о том, что 6-кратный чемпион Франции «Бордо» понижен из Лиги 2 до Насьональ 1 (третьего дивизиона в тамошней системе футбольных лиг), а также инициировал процедуру банкротства и отказался от профессионального статуса, безусловно, стала неприятным ударом для всех почитателей французского футбола. Более того, в последние годы «Бордо» был особенно интересен украинским болельщикам еще и по причине выступлений за «жирондинцев» экс-опорника «Шахтера» и «Днепра-1» Даниила Игнатенко, который теперь будет вынужден подыскивать другие варианты в карьере.

Крах, который настиг «Бордо», заставляет истинных поклонников этой команды собраться с духом и готовиться к длительному пути по возвращению команды в элитарный дивизион, а для всех остальных – это как минимум хороший повод вспомнить наиболее топовых и известных исполнителей, поигравших в разное время за «жирондинцев». Это мы и предлагаем сделать в рамках традиционной рубрики «Где они сейчас?».

И, как всегда, оговоримся сразу – данный список не является исчерпывающим и не претендует на полноту. За 142-летнюю историю существования «Бордо» через эту команду прошло множество очень известных футболистов, а потому мы, в любом случае, выделим лишь часть из них, чтобы не доводить размеры данного материала до совершенно нечитаемого. Наиболее преданным почитателям «жирондинцев» и всего французского футбола мы, как всегда, оставляем пространство для маневра и возможность дополнить нас посредством комментариев – будем только рады…

Зинедин Зидан

Возраст: 52 года

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 179 матчей, 39 голов, 23 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Начнем, пожалуй, сразу с «тяжелой артиллерии» – одного из лучших (если не лучшего) футболистов Франции всех времен Зинедина Зидана. Этот мастер провел в «Бордо» четыре сезона – с 1992 по 1996 годы. Перебрался в стан «жирондинцев» Зинедин из «Канна», и впоследствии провел за команду под две сотни поединков. Однако выиграть что-либо значимое в составе «Бордо» Зидану, увы, так и не посчастливилось. В сезоне-1995/96 французская команда добралась до финала Кубка УЕФА, где по сумме двух матчей все-таки уступила «Баварии» (0:2, 1:3). После этого Зинедин перебрался в «Ювентус», где и начал свое восхождение к феноменальной славе…

Карьеру футболиста Зидан завершил летом 2006 года в «Реале». Впоследствии работал тренером мадридской команды, с которой выиграл множество престижных трофеев, в том числе три кряду розыгрыша Лиги чемпионов. В настоящий момент 52-летний Зидан является безработным.

Рихард Витсге

Возраст: 54 года

Гражданство: Нидерланды

Показатели в Бордо: 111 матчей, 14 голов, 3 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Рихард Витсге

Фамилию этого полузащитника в разные годы в отечественной прессе переводили и читали по-разному, однако это ни в коей мере не отменяет главного: Рихард являлся очень и очень одаренным футболистом. Да и других из легендарной академии «Аякса», пожалуй, просто не выпускают. В амстердамском клубе очень рано Витсге посчастливилось проявить себя с наилучшей стороны, благодаря чему он переехал в «Барселону». Однако там карьера нидерландца в определенной степени складывалась не так успешно, как он рассчитывал. Именно поэтому трансфер в «Бордо» стал для Рихарда в буквальной степени возможностью вовремя перезагрузиться и даже спасти себя как профессионала. В «Бордо» Витсге поиграл вместе с Зиданом, однако также не разжился какими-то трофеями, а через два года был продан в «Аякс».

Карьеру игрока Витсге завершил в 2005 году, когда ему уже почти исполнилось 36. Его «финальной остановкой» оказалась японская команда «Оита Тринита». Сейчас Витсге 54 года, и до недавних пор он работал в «Аяксе», проведя там 12 лет в роли тренера, отвечающего за индивидуальную подготовку футболистов.

Ален Жиресс

Возраст: 71 год

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 594 матча, 180 голов, точная статистика ассистов неизвестна

Getty Images/Global Images Ukraine. Ален Жиресс

Ален Жиресс – это легенда № 1 и безусловная икона для болельщиков «Бордо». Воспитанник клуба, человек, который сыграл больше всех матчей за команду и забил больше всех мячей. Трехкратный обладатель титула «Футболист года во Франции». Обладатель «Серебряного мяча» 1982 года. Двукратный чемпион Франции. Чемпион Европы в составе национальной сборной Франции. Короче говоря, Жиресс – это именно тот человек, с которым у большинства болельщиков вообще ассоциируется «Бордо».

Что правда, свою карьеру игрока Ален заканчивал не в «Бордо», а в «Марселе», куда подался поиграть с 1986 по 1988 годы. Это, пожалуй, единственный «штрих», который могут внести в виде поправки к предыдущим хвалебным эпитетам и перечислениям критики хавбека. После ухода из игры Жиресс стал тренером, но на этом поприще больших успехов не достиг. В последние годы Ален специализировался на работе с африканскими сборными – Габон, Мали, Сенегал, Тунис. А с 2022 по 2023 годы работал с национальной командой Косово. Затем стороны расторгли контракт по взаимному соглашению и сейчас 71-летний специалист является безработным.

Педру Паулета

Возраст: 51 год

Гражданство: Португалия

Показатели в Бордо: 130 матчей, 91 гол, 6 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Паулета

До появления Криштиану Роналду именно Педру Паулета был главной звездой португальского футбола, если брать во внимание последние пару десятилетий истории. В «Бордо» он появился в 2000 году, перейдя из «Депортиво», с которым как раз успел сенсационно оформить титул чемпиона Ла Лиги. Во Франции Паулета расцвел еще больше, начав демонстрировать фантастическую результативность, однако… Серьезных трофеев с командой португалец так и не взял, так как на внутренней арене тогда как раз начиналась тотальная гегемония «Лиона», который с 2002 по 2008 годы семь раз кряду становился чемпионом Лиги 1.

Впрочем, в историю «Бордо» Паулета свое имя однозначно вписал, до сих пор входя в пятерку лучших бомбардиров клуба за всю его историю. Затем Педру перебрался в ПСЖ, где также забивал много и со вкусом, а карьеру игрока окончательно форвард завершил в 2011 году в составе малоизвестного португальского клуба «Сан-Роки». После того Педру какое-то время поработал скаутом ПСЖ, а с 2012 года является одним из функционеров в Португальской футбольной федерации, отвечая за молодежную команду страны.

Жоан Мику

Возраст: 51 год

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 253 матча, 50 голов, 16 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Мику

Карьера Жоана Мику на начальном этапе складывалась как и у Зинедина Зидана. В «Бордо» этот полузащитник также перешел из «Канна», а затем отбыл в Италию, но не в «Ювентус», а в «Парму». За «жирондинцев» Мику отыграл четыре сезона и стал одной из легенд современности. В 1999 году Мику помог «Бордо» впервые за 12 лет вновь стать чемпионом Лиги 1, а через год Жоан уже в составе национальной сборной Франции стал чемпионом Европы, хотя и сыграл на турнире, который проходил в Бельгии и Нидерландах, всего один поединок.

Интересно, что заканчивать футбольную карьеру Мику вернулся в «Бордо». С 2006 по 2008 годы Жоан поиграл за «жирондинцев», выиграв с ними еще и Кубок французской лиги, а затем повесил бутсы на гвоздь. В настоящий момент 51-летний Мику не имеет постоянной работы, хотя и остался в футболе – с 2016 по 2019 годы он занимал пост президента родного для него «Канна».

Гернот Рор

Возраст: 71 год

Гражданство: Германия

Показатели в Бордо: 431 матч, 14 голов, точная статистика ассистов неизвестна

Getty Images/Global Images Ukraine. Гернот Рор

В начале своей карьеры немецкий фланговый защитник Гернот Рор выступал за «Баварию», с которой становился обладателем Кубка европейских чемпионов и чемпионом Германии, а вот заканчивать выступления в футболе этот футболист подался во Францию – в стан «Бордо». За «жирондинцев» Рор играл с 1977 по 1989 годы и в настоящий момент занимает пятое место среди всех футболистов, когда-либо выступавших за «Бордо», по количеству матчей, проведенных за эту команду. Помимо этого Гернот оказался в команде именно в момент ее «золотого периода», ведь в начале и середине 80-х «жирондинцы» завоевали три чемпионства в Лиге 1 – ровно половину от общего количества побед в национальной чемпионате для клуба.

После завершения карьеры игрока Рор стал тренером, причем первой его командой, которой он руководил, оказался именно «Бордо». Именно под руководством Гернота команда с Зинедином Зиданом, Рихардом Витсге, а также Биксантом Лизаразю и Кристофом Дюгарри, которых также мы обязательно еще вспомним чуть ниже, вышла в финал Кубка УЕФА-1995/96, где без шансов уступила «Баварии». После того Рор еще поработал с рядом французских команд, а с 2010 года трудится в Африке, где имеет авторитет среди тамошних национальных федераций. В частности, Рор возглавлял сборные Габона, Нигера, Буркина-Фасо и Нигерии, а сейчас 71-летний специалист находится «у руля» национальной команды Бенина.

Кристоф Дюгарри

Возраст: 52 года

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 324 матча, 64 гола, 24 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Дюгарри (справа)

Центрфорвард Кристоф Дюгарри является воспитанником академии «Бордо» и одним из любимцев фанатов «жирондинцев». По числу проведенных матчей за команду футболист входит в топ-10 в истории клуба, а вот забитых мячей в активе Дюгарри все-таки не так много, ведь стиль его игры предполагал частые смещения с позиции, стягивание на себя соперников с целью предоставления свободных зон для партнеров по команде. Вместе с «Бордо» Кристоф выиграл лишь скромный Кубок французской лиги, однако выступления за «жирондинцев» позволили нападающему также попробовать силы в «Милане» и «Барселоне», пускай и без особого успеха. Также стоит упоминать, что Дюгарри является чемпионом мира-1998 и чемпионом Европы-2000 в составе сборной Франции.

Заканчивал выступления Дюгарри в катарском клубе «Аль-Райян» в начале 2005-го. Однако в футболе Кристоф остался лишь опосредованно – он сотрудничает с различными компаниями, где работает экспертом в прямом эфире, помогая анализировать те или иные футбольные поединки.

Жан Тигана

Возраст: 69 лет

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 326 матчей, 14 голов, 2 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Тигана

Известный французский полузащитник малийского происхождения Жан Тигана свои лучшие годы на поле провел именно в составе «Бордо». За «жирондинцев» хавбек играл с 1981 по 1989 годы, а это, как уже отмечалось выше, был расцвет команды, когда она трижды становилась чемпионом страны и дважды выигрывала национальный Кубок. Кроме того, из состава «Бордо» Тигана вызывался в расположение сборной Франции, с которой выиграл домашний чемпионат Европы в 1984 году и стал «бронзовым» призером на чемпионате мира в 1986-м, который проходил в Мексике.

Последние два года карьеры игрока Тигана провел в «Марселе», где и повесил бутсы на гвоздь в 1991-м. Впоследствии стал тренером и работал с «Лионом», «Монако», «Фулхэмом», «Бешикташем», «Бордо», «Шанхай Шеньхуа». С февраля 2021-го по май 2022-го Тигана являлся спортивным французского «Тулона», после ухода из которого остается без постоянного места работы.

Ульрих Раме

Возраст: 51 год

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 525 матчей, 516 пропущенных мячей, 210 «сухих» поединков

Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрих Раме

В карьере Ульриха Раме, игравшего на позиции голкипера, были только три команды – «Анже», «Бордо» и «Седан». Впрочем, именно за «жирондинцев» он сыграл больше всего – 14 лет, в которые «вместились» 525 официальных поединков. Раме долгие годы являлся основным вратарем команды, с которой выиграл два титула чемпиона Франции (в сезонах-1998/99 и 2008/09), три Кубка французской лиги и два Суперкубка страны. Также Ульриха вызывали в национальную команду, с которой он становился чемпионом Европы в 2000-м и победителем Кубка конфедераций в 2001-м. Причем если на первом турнире Раме беспросветно пребывал за спиной Фабьена Бартеза, то вот на втором сыграл три матча из пяти, в том числе полуфинал против Бразилии (2:1) и финал с Японией (1:0).

Игровую карьеру Раме завершил в 2013 году. После того ненадолго попробовал себя тренером «Бордо», но неудачно, а затем пять лет провел на должности технического директора «жирондинцев». До недавнего времени Ульрих являлся наставником женской команды «Пари Сен-Жермен».

Биксант Лизаразю

Возраст: 54 года

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 299 матчей, 28 голов, 9 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Биксант Лизаразю (слева)

Лизаразю является воспитанником академии «Бордо», за первую команду которого отыграл восемь сезонов, но так и не обзавелся серьезными титулами. Летом 1996 года Биксант отправился в испанский «Атлетик», а уже через год его выкупила «Бавария», где он и стал легендой, отыграв в Мюнхене следующие семь сезонов и выиграв множество титулов (среди них – победа в Лиге чемпионов, 6 титулов чемпиона Германии и 5 Кубков Германии). Лизаразю был членом легендарной сборной Франции, которая в 1998 и 2000 годах последовательно выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы.

Карьеру игрока Биксант завершил в 2006 году, после чего предпочел не связывать себя с активной работой в футболе. Известно, что с 2017 по 2023 годы Лизаразю являлся официальным представителем «Баварии», а также его до сих пор нередко можно увидеть на французском телевидении в качестве эксперта. Но это, очевидно, максимум, который Биксант готов продолжать отдавать футболу в свои 54 года.

Сильвен Вильтор

Возраст: 50 лет

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 136 матчей, 59 голов, 11 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвен Вильтор

Известный французский форвард конца «девяностых» – начала «нулевых» Сильвен Вильтор начинал карьеру в «Ренне», а в «Бордо» оказался в 1997 году транзитом через «Депортиво». В стане «жирондинцев» молодой нападающий быстро стал игроком основы, а в сезоне-1998/99, когда «Бордо» взял чемпионство, еще и завоевал титул лучшего бомбардира чемпионата. Летом 2000 года, уже после успешного для сборной Франции чемпионата Европы, на котором Сильвен провел 5 матчей и забил 2 мяча, в том числе и в финале против Италии, «Бордо» продал форварда в «Арсенал» за 17,5 миллионов евро – очень пристойную на тот момент сумму.

В дальнейшем Вильтор поиграл на родине еще за «Лион», «Ренн», «Марсель» и «Мец», а карьеру завершил летом 2012 года в рядах «Нанта». После того Сильвен работал комментатором, увлекался футгольфом, но в целом о нем не так часто что-либо слышно в прессе, хотя изредка он все-таки появляется перед объективами фотокамер – на различных светских или благотворительных мероприятиях.

Маруан Шамах

Возраст: 40 лет

Гражданство: Марокко / Франция

Показатели в Бордо: 301 матч, 74 гола, 25 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Маруан Шамах

Маруан Шамах родился и вырос во Франции в семье выходцев из Марокко. Профессиональную карьеру он начинал в «Бордо», где провел восемь лет и помог «жирондинцам» в 2009 году завоевать свой шестой и пока последний титул чемпиона Франции. В том сезоне Шамах забил 13 мячей, а спустя год завершил чемпионат с 10 голами в активе. Это привело к тому, что внимание на марокканца обратили многие топ-клубы континента, и в итоге Маруан на правах свободного агента перебрался в «Арсенал». На Туманном Альбионе выстроить сверхуспешную карьеру Шамаху не удалось, однако там он играл вплоть до 2016-го, когда покинул «Кардифф» и какое-то время пытался трудоустроиться, но не преуспел.

Официально о завершении карьеры Шамах заявил весной 2019-го. На тот момент он не появлялся на поле уже более 2,5 лет. В настоящий момент Маруан проходит обучение на тренерский курсах, а в мае нынешнего года заявил, что хочет работать наставником только в «Бордо»: «Я начал свою тренерскую подготовку три года назад. Кого бы я хотел возглавить? Только «Бордо». Я уроженец этого региона. Мне там комфортно. Это мой любимый клуб. А если не там, то я хотел бы построить успешное сотрудничество и общий удачный проект с марокканской федерацией».

Йоанн Гуркюфф

Возраст: 38 лет

Гражданство: Франция

Показатели в Бордо: 95 матчей, 24 гола, 27 ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Йоанн Гуркюфф

На старте карьеры Йоанна Гуркюффа в прессе и среди болельщиков нередко называли «Новым Зиданом». Этот атакующий полузащитник действительно очень рано заявил о себе в «Ренне», вследствие чего получил приглашение от «Милана», но закрепиться в Италии не сумел. Чтобы перезагрузить карьеру Гуркюффу пришлось возвращаться во Францию. Сперва его арендовал «Бордо», а через сезон «жирондинцы» выкупили Йоанна за 13,5 миллионов евро. Гуркюфф помог коллективу с юго-запада Франции завоевать свой шестой в истории титул чемпиона страны, а также выиграть Кубок лиги и два Суперкубка, однако затем хавбек был продан за 22 миллиона евро в более богатый и успешный на тот момент «Лион».

Карьеру футболиста Гуркюфф завершил в 2019 году в рядах «Дижона». На тот момент Йоанну было лишь 32 года, но его буквально замордовали травмы, по причине чего хавбек решил не продолжать мучить себя и болельщиков, которые привыкли видеть на поле значительно лучшую его версию.