С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс

После матча между киевлянами и глазвегианцами в Люблине наставник «Рейнджерс» Филипп Клеман выразил надежду, что, мол, поддержка болельщиков в Глазго будет такой, что сорвется крыша стадиона, тем самым четко очертив ощутимое преимущество своих подопечных в ответном матче. Действительно, у фанатского движения «Рейнджерс» есть давняя история, а шум на трибунах эти ребята поднимают просто сумасшедший.

Сдается мне, Billy…

Документально зафиксированные фанатские беспорядки в Глазго имели место на стадионе «Хэмпден Парк» еще после финала Кубка Шотландии 1909 г., когда поклонники «Селтика» и «Рейнджерс», вооружившись ножами, сошлись в кровавом бою на трибунах. Потом фаны построили баррикады, собственно, на самом футбольном поле и подожгли их в ожидании атаки полицейских. Более 2 часов продолжалось та эпическая бойня, а несколько стражей порядка скончались вследствие полученных тогда ножевых ранений.

Чуть позже в Глазго начала формироваться жестокая культура уличных банд, которые, собственно, не обходили вниманием и футбол. Brigton Billy Boys была самой большой и мощной бандой в Глазго в 1920-х–1930-х гг. Свое название они получили от голландского протестантского монарха Вильгельма Оранского («Король Билли»), который впоследствии стал Вильгельмом III, королем Англии, Шотландии и Ирландии. Его победа в битве при Бойне в 1690 г. укрепила протестантское правление в Англии и Шотландии, а также в Ирландии. Billy вербовали протестантскую молодежь со всего Бриджтона и окрестных районов Ист-Энда Глазго. Большинство членов присоединилось в позднем подростковом возрасте. Многие из них оставались активными в банде до своего 30-летия. Большая часть источников определяет годом формирования Brigton Billy Boys 1924-й. И действительно, в этом году в Глазго последователи философии этой банды (правда, в большей степени в шутливо-теоретическом плане, чем на практике) то там, то там поднимали бокалы за славный юбилей.

Упорная протестантская банда сначала имела целью борьбу с ирландскими иммигрантами, но, кроме разгула сектантства, банда руководила всеми окрестностями, занимаясь мошенничеством, охраной и обеспечивая стюардов для политических встреч и боксерских поединков под открытым небом.

Предводителем банды был Билли Фуллертон. Журналист Роберт Джеффри, написавший ряд книг о бандах Глазго, отмечает: «Как в гангстерских фильмах и телевизионных шоу вам нужен был кто-то на вершине, кто должен иметь мужество, которого бы все уважали, а войско было бы готово иметь с ним дело». Фуллертон всегда утверждал, что на него напала банда ирландских иммигрантов-католиков после того, как он выступил в футбольном матче против их команды. Оттуда и началась его биография лидера Brigton Billy Boys. Он регулярно выступал с откровенно сектантскими речами, которые имели целью разжигать чувства против иммигрантов. По словам Роберта Джеффри, Фуллертон создал хорошо организованное подразделение: «Это было так дисциплинировано, это было, как частная армия». В те трудные времена массовой безработицы пребывание рядом с Фуллертоном и его бандой давало молодым людям чувство власти. Brigton Billy Boys взяли на себя ведущую роль в таких мероприятиях, как церковные парады и религиозные процессии, но они использовали их как возможность пройти маршем по католическим районам, подстрекая и оскорбляя их жителей. У них была группа флейтистов и собственные песни, включая знаменитую Billy Boys. Главная цель их деятельности заключалась в том, чтобы нанести вред католическому населению и заставить их почувствовать себя нежелательными. И трибуны стадионов использовались ребятами Фуллертона в том числе и для этого. В лучшие для группировки времена численность членов достигала 800 человек. Были жестокие стычки с другими бандами не только в дни футбольных матчей, часто с применением ножей, молотков, разбитых бутылок и цепей.

Деятельность банды продолжалась на протяжении 1930-х гг., несмотря на репрессии со стороны нового начальника полиции Перси Силлитоу, который вел войну против их деятельности. Замечу, что 2 января 1939 г. 118 567 зрителей установили рекорд домашней посещаемости для «Рейнджерс», который был превзойден в 1948 г. более чем 143-тысячной толпой. В преддверии Второй мировой войны Фуллертон в частности и Brigton Billy Boys в целом осквернили себя отношениями с фашистами Освальда Мосли, предоставляя охрану для их встреч. Однако война, а также репрессии полиции положили конец этой главе бандитской культуры Глазго. Сам же Фуллертон покинул сей бренный мир в 1962 г. в 56-летнем возрасте.

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«Моды», хулз и панки

Однако свято место пусто не бывает. И в 1960-е движение «модов», формировавшееся как своего рода противопоставление миролюбивым хиппи, воцарилось и в городе, и на трибунах. В Глазго бушевали модс-группировки Fleets и Tongs. А в дни дерби столкновения между представителями этих банд стали обыденным делом.

Видимо, впервые во весь голос за пределами Шотландии фаны «Джерс» заявили о себе в 1972 г., когда во время финального матча Кубка Кубков против московского «Динамо» толпа шотландских болельщиков двинулась на поле, не позволив полноценно завершить матч и организовав столкновения с франкистской полицией (дело было в Барселоне).

Именно в этом году популярным среди глазвегианских футбольных хулиганов стали тяжелые ботинки с укрепленным носком, рубашки со стоячим воротником, толстовки с изображениями популярных в этой среде личностей и длинные волосы. А уже с 1977 г. фаны «Рейнджерс» стали впитывать в себя панк-культуру. Оружие во время столкновений на трибунах стало привычным явлением: кастеты, ножи, мачете и даже топоры. И крышу тогдашнему фанству светло-синих срывало нередко.

По примеру Вест Хэма

В 1984 г. была создана Inter City Firm (первое название – Her Majesty's Service) – радикальная группа хулз, поддерживавших «Джерс». Название заимствовано у фанов «Вест Хэма». Тамошняя группировка увидела свет в конце 1970-х гг., а в первой половине 1980-х уже имела безумную славу в фанатских кругах. В дальнейшем фан-группировки в «Джерс» стали появляться с частотой появления грибов после дождища: Rangers Soccer Babes, Section Red, Blue Order, Vanguard Bears, Sons of Struth и др. Затем увидели свет и разнообразные ассоциации более умеренных поклонников «плюшевых мишек», которые в итоге объединились в структуру с названием Club 1872.

Фото Алексея Рыжкова

Джим Мактеггот по прозвищу Джинкс родился в 1973 г. и долгое время был членом Inter City Firm. В дальнейшем ему даже был пожизненно запрещен вход на домашний для «Джерс» стадион «Айброкс». Это произошло после того, как Джинкс был арестован в 1999 г. в Эйндховене на матче Лиги чемпионов. Столкновение с тамошними фанами (по словам Джима, 300 местных противостояли 40-ка сторонникам «рейнджеров», но не исключено, что боец несколько преувеличивает) закончилось арестом всех 7-ми членов Inter City Firm, принимавших участие в драке. Долгосрочным следствием тех событий Джинкс впоследствии называл то, что, мол, настоящих фанов «Рейнджерс» сейчас встретишь только на выезде, а «Айброксу» не хватает атмосферы. Как бы то ни было, а сегодняшняя игра пройдет не на «Айброксе», а на «Хэмпдене». И еще Джинкс жалуется, что, мол, в движении фанатов Рейнджерс в последнее время мало молодежи. Тут он прав, ведь индустрия развлечений в наше время куда более развита, чем 30 лет назад, и юное поколение имеет немало возможностей подчеркнуть свою индивидуальность.

Рейнджеры-селебритис

Многие известные личности болели и болеют за «Рейнджерс» из Глазго. Знаменитый шотландский актер Шон Коннери, хоть и родился в Эдинбурге, однако всю жизнь горячо поддерживал именно клуб из Глазго. Наверное, до самой смерти ничто не разлучит комика Энди Кэмерона с любимой командой. В свое время он снискал славу футбольного хулигана, в дальнейшем (с 1978 г.) стал известен благодаря исполнению песни, прославляющей «Тартановую армию» шотландских фанов. Правда, были у него некоторые недоразумения с фанатьем, когда он критиковал антикатолическую политику клуба в начале 1980-х. В 1999 г. один из фанов «Абердина» попытался напасть на Кэмерона на поле стадиона «Айброкс», но все закончилось судом и штрафом для злоумышленника.

Уроженец Глазго рок-музыкант Малькольм Мичел Янг, основатель и гитарист группы AC/DC, также был частью фан-сообщества «Рейнджерс». Собственно, столь же ярым поклонником этой команды является и Ангус, младший брат Малькольма, чей энергичный стиль игры на гитаре чем-то напоминает энергию игроков «Рейнджерс». Преданной фанаткой «Джерс» является шотландская певица Лулу, победительница Евровидения-1969.

Множество и других причастных к музыке людей обращены в «рейнджерсовскую» футбольную веру. Может, потому и пение трибун домашней арены «Рейнджерс» так впечатляюще? Как бы то ни было, давление трибун на динамовцев сегодня будет неистовым. Однако искренне надеюсь, что у наших ребят все получится. Вперед, «Динамо», какие песни и с каким уровнем децибелов ни пели бы фаны соперников!

Алексей РЫЖКОВ