Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
Лига чемпионов
13 августа 2024, 14:40 | Обновлено 13 августа 2024, 15:20
459
0

С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о колоритных фанатах сегодняшнего соперника киевлян

13 августа 2024, 14:40 | Обновлено 13 августа 2024, 15:20
459
0
С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча между киевлянами и глазвегианцами в Люблине наставник «Рейнджерс» Филипп Клеман выразил надежду, что, мол, поддержка болельщиков в Глазго будет такой, что сорвется крыша стадиона, тем самым четко очертив ощутимое преимущество своих подопечных в ответном матче. Действительно, у фанатского движения «Рейнджерс» есть давняя история, а шум на трибунах эти ребята поднимают просто сумасшедший.

Сдается мне, Billy…

Документально зафиксированные фанатские беспорядки в Глазго имели место на стадионе «Хэмпден Парк» еще после финала Кубка Шотландии 1909 г., когда поклонники «Селтика» и «Рейнджерс», вооружившись ножами, сошлись в кровавом бою на трибунах. Потом фаны построили баррикады, собственно, на самом футбольном поле и подожгли их в ожидании атаки полицейских. Более 2 часов продолжалось та эпическая бойня, а несколько стражей порядка скончались вследствие полученных тогда ножевых ранений.

Чуть позже в Глазго начала формироваться жестокая культура уличных банд, которые, собственно, не обходили вниманием и футбол. Brigton Billy Boys была самой большой и мощной бандой в Глазго в 1920-х–1930-х гг. Свое название они получили от голландского протестантского монарха Вильгельма Оранского («Король Билли»), который впоследствии стал Вильгельмом III, королем Англии, Шотландии и Ирландии. Его победа в битве при Бойне в 1690 г. укрепила протестантское правление в Англии и Шотландии, а также в Ирландии. Billy вербовали протестантскую молодежь со всего Бриджтона и окрестных районов Ист-Энда Глазго. Большинство членов присоединилось в позднем подростковом возрасте. Многие из них оставались активными в банде до своего 30-летия. Большая часть источников определяет годом формирования Brigton Billy Boys 1924-й. И действительно, в этом году в Глазго последователи философии этой банды (правда, в большей степени в шутливо-теоретическом плане, чем на практике) то там, то там поднимали бокалы за славный юбилей.

Упорная протестантская банда сначала имела целью борьбу с ирландскими иммигрантами, но, кроме разгула сектантства, банда руководила всеми окрестностями, занимаясь мошенничеством, охраной и обеспечивая стюардов для политических встреч и боксерских поединков под открытым небом.

Предводителем банды был Билли Фуллертон. Журналист Роберт Джеффри, написавший ряд книг о бандах Глазго, отмечает: «Как в гангстерских фильмах и телевизионных шоу вам нужен был кто-то на вершине, кто должен иметь мужество, которого бы все уважали, а войско было бы готово иметь с ним дело». Фуллертон всегда утверждал, что на него напала банда ирландских иммигрантов-католиков после того, как он выступил в футбольном матче против их команды. Оттуда и началась его биография лидера Brigton Billy Boys. Он регулярно выступал с откровенно сектантскими речами, которые имели целью разжигать чувства против иммигрантов. По словам Роберта Джеффри, Фуллертон создал хорошо организованное подразделение: «Это было так дисциплинировано, это было, как частная армия». В те трудные времена массовой безработицы пребывание рядом с Фуллертоном и его бандой давало молодым людям чувство власти. Brigton Billy Boys взяли на себя ведущую роль в таких мероприятиях, как церковные парады и религиозные процессии, но они использовали их как возможность пройти маршем по католическим районам, подстрекая и оскорбляя их жителей. У них была группа флейтистов и собственные песни, включая знаменитую Billy Boys. Главная цель их деятельности заключалась в том, чтобы нанести вред католическому населению и заставить их почувствовать себя нежелательными. И трибуны стадионов использовались ребятами Фуллертона в том числе и для этого. В лучшие для группировки времена численность членов достигала 800 человек. Были жестокие стычки с другими бандами не только в дни футбольных матчей, часто с применением ножей, молотков, разбитых бутылок и цепей.

Деятельность банды продолжалась на протяжении 1930-х гг., несмотря на репрессии со стороны нового начальника полиции Перси Силлитоу, который вел войну против их деятельности. Замечу, что 2 января 1939 г. 118 567 зрителей установили рекорд домашней посещаемости для «Рейнджерс», который был превзойден в 1948 г. более чем 143-тысячной толпой. В преддверии Второй мировой войны Фуллертон в частности и Brigton Billy Boys в целом осквернили себя отношениями с фашистами Освальда Мосли, предоставляя охрану для их встреч. Однако война, а также репрессии полиции положили конец этой главе бандитской культуры Глазго. Сам же Фуллертон покинул сей бренный мир в 1962 г. в 56-летнем возрасте.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Моды», хулз и панки

Однако свято место пусто не бывает. И в 1960-е движение «модов», формировавшееся как своего рода противопоставление миролюбивым хиппи, воцарилось и в городе, и на трибунах. В Глазго бушевали модс-группировки Fleets и Tongs. А в дни дерби столкновения между представителями этих банд стали обыденным делом.

Видимо, впервые во весь голос за пределами Шотландии фаны «Джерс» заявили о себе в 1972 г., когда во время финального матча Кубка Кубков против московского «Динамо» толпа шотландских болельщиков двинулась на поле, не позволив полноценно завершить матч и организовав столкновения с франкистской полицией (дело было в Барселоне).

Именно в этом году популярным среди глазвегианских футбольных хулиганов стали тяжелые ботинки с укрепленным носком, рубашки со стоячим воротником, толстовки с изображениями популярных в этой среде личностей и длинные волосы. А уже с 1977 г. фаны «Рейнджерс» стали впитывать в себя панк-культуру. Оружие во время столкновений на трибунах стало привычным явлением: кастеты, ножи, мачете и даже топоры. И крышу тогдашнему фанству светло-синих срывало нередко.

По примеру Вест Хэма

В 1984 г. была создана Inter City Firm (первое название – Her Majesty's Service) – радикальная группа хулз, поддерживавших «Джерс». Название заимствовано у фанов «Вест Хэма». Тамошняя группировка увидела свет в конце 1970-х гг., а в первой половине 1980-х уже имела безумную славу в фанатских кругах. В дальнейшем фан-группировки в «Джерс» стали появляться с частотой появления грибов после дождища: Rangers Soccer Babes, Section Red, Blue Order, Vanguard Bears, Sons of Struth и др. Затем увидели свет и разнообразные ассоциации более умеренных поклонников «плюшевых мишек», которые в итоге объединились в структуру с названием Club 1872.

Фото Алексея Рыжкова

Джим Мактеггот по прозвищу Джинкс родился в 1973 г. и долгое время был членом Inter City Firm. В дальнейшем ему даже был пожизненно запрещен вход на домашний для «Джерс» стадион «Айброкс». Это произошло после того, как Джинкс был арестован в 1999 г. в Эйндховене на матче Лиги чемпионов. Столкновение с тамошними фанами (по словам Джима, 300 местных противостояли 40-ка сторонникам «рейнджеров», но не исключено, что боец несколько преувеличивает) закончилось арестом всех 7-ми членов Inter City Firm, принимавших участие в драке. Долгосрочным следствием тех событий Джинкс впоследствии называл то, что, мол, настоящих фанов «Рейнджерс» сейчас встретишь только на выезде, а «Айброксу» не хватает атмосферы. Как бы то ни было, а сегодняшняя игра пройдет не на «Айброксе», а на «Хэмпдене». И еще Джинкс жалуется, что, мол, в движении фанатов Рейнджерс в последнее время мало молодежи. Тут он прав, ведь индустрия развлечений в наше время куда более развита, чем 30 лет назад, и юное поколение имеет немало возможностей подчеркнуть свою индивидуальность.

Рейнджеры-селебритис

Многие известные личности болели и болеют за «Рейнджерс» из Глазго. Знаменитый шотландский актер Шон Коннери, хоть и родился в Эдинбурге, однако всю жизнь горячо поддерживал именно клуб из Глазго. Наверное, до самой смерти ничто не разлучит комика Энди Кэмерона с любимой командой. В свое время он снискал славу футбольного хулигана, в дальнейшем (с 1978 г.) стал известен благодаря исполнению песни, прославляющей «Тартановую армию» шотландских фанов. Правда, были у него некоторые недоразумения с фанатьем, когда он критиковал антикатолическую политику клуба в начале 1980-х. В 1999 г. один из фанов «Абердина» попытался напасть на Кэмерона на поле стадиона «Айброкс», но все закончилось судом и штрафом для злоумышленника.

Уроженец Глазго рок-музыкант Малькольм Мичел Янг, основатель и гитарист группы AC/DC, также был частью фан-сообщества «Рейнджерс». Собственно, столь же ярым поклонником этой команды является и Ангус, младший брат Малькольма, чей энергичный стиль игры на гитаре чем-то напоминает энергию игроков «Рейнджерс». Преданной фанаткой «Джерс» является шотландская певица Лулу, победительница Евровидения-1969.

Множество и других причастных к музыке людей обращены в «рейнджерсовскую» футбольную веру. Может, потому и пение трибун домашней арены «Рейнджерс» так впечатляюще? Как бы то ни было, давление трибун на динамовцев сегодня будет неистовым. Однако искренне надеюсь, что у наших ребят все получится. Вперед, «Динамо», какие песни и с каким уровнем децибелов ни пели бы фаны соперников!

Алексей РЫЖКОВ

По теме:
КАРДАШ: «Главное, чтобы Динамо не пропустило в дебюте»
Экс-игрок Динамо и Рейнджерс назвал вероятный исход второй игры команд
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
статьи эксклюзив Рейнджерс - Динамо Глазго Рейнджерс
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13 августа 2024, 06:05 1
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

Зеленский объяснил, зачем ВСУ зашли на территорию Курской области россии
Война | 13 августа 2024, 11:31 3
Зеленский объяснил, зачем ВСУ зашли на территорию Курской области россии
Зеленский объяснил, зачем ВСУ зашли на территорию Курской области россии

Армия хочет обезопасить приграничные территории

Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Футбол | 13.08.2024, 14:46
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.08.2024, 03:55
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Футбол | 12.08.2024, 17:56
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
12.08.2024, 04:40 1
Олимпийские игры
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
12.08.2024, 10:40 34
Футбол
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 56
Олимпийские игры
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем