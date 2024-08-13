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13 августа 2024, 06:00 |
167
0

Ликвидация Прометея и скандальный Оганов, победы Шахтера и Александрии

Главные новости за 12 августа на Sport.ua

13 августа 2024, 06:00 |
167
0
Ликвидация Прометея и скандальный Оганов, победы Шахтера и Александрии
ФК Александрия

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 августа.

1. СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
Владимир Дубинский сообщил о сенсационном решении

2А. Решили хладнокровно. Александрия комфортно обыграла ЛНЗ в Черкассах
Команда Руслана Ротаня добилась перевеса двумя голами после перерыва

2Б. Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от Полесья

2В. Семь от Львова, за Киев забивает лишь Динамо, Шахтер проиграл
Самые интересные события второго тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

3А. Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Завершились три матча 2-го раунда

3Б. Кубок Украины. Минай, ЮКСА и Буковина вышли в третий раунд
12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины

4. Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
«Горняки» одержали победу со счетом 3:0

5А. Известно, почему Вернидуб не пожал руку Лупашко. Кривбасс пожаловался в УАФ
Один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно выразился после 3-го гола

5Б. В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат
Владимир Баенко утверждает, что конфликт был вызван словами Лупашко

5В. Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
После матча «Карпаты» – «Кривбасс» (3:0) в украинской Премьер-лиге возник серьезный скандал

6А. ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»
Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции

6Б. Владимир БРАЖКО: «Будем делать все ради победы»
Хавбек «Динамо» – о матче против «Рейнджерс»

6В. КЛЕМАН: «У Динамо есть преимущество в том, что они играют вместе дольше»
Главный тренер Рейнджерс прокомментировал предстоящий ответный матч Q3 ЛЧ 24/25

7. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года
Хулиан Альварес принес «Ман Сити» более 75 миллионов евро

8. Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Станислав Оганов стал генеральным директором созданой оккупантами «Зари»

9А. Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

9Б. Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Сергей Чоботенко уже извинился перед Валерием Бондарем

10. Соперники для Ломаченко и Беринчика. С кем могут встретиться украинцы
Называем по два наиболее возможных варианта для каждого

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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