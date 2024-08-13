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Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 02:10 | Обновлено 13 августа 2024, 02:11
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0

Семь от Львова, за Киев забивает лишь Динамо, Шахтер проиграл

Самые интересные события второго тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

13 августа 2024, 02:10 | Обновлено 13 августа 2024, 02:11
170
0
Семь от Львова, за Киев забивает лишь Динамо, Шахтер проиграл
ФК Карпаты

Тур растянулся на целых четыре дня. Начался он в пятницу, а завершился в понедельник. Второй тур стал стартовым в новом сезоне УПЛ для «Динамо». Команда Шовковского на выезде победила «Верес». «Оболонь» дома разгромно уступила «Руху». Бронзовый призер – «Кривбасс» – неожиданно крупно проиграл «Карпатам». В центральном матче тура «Шахтер» уступил «Полесью».

Ошибки тура

Счет в поединке «Левого берега» и «Ворсклы» был открыт после элементарной ошибки голкипера хозяев Механива. На 50-й минуте матча вратарь «ЛБ» не смог удержать мяч в руках после подачи от углового флажка: сбросил футбольную сферу прямо на ноги Челядину. Полузащитник полтавской команды таким подарком воспользовался сполна.

Наломал дров в одном из эпизодов игры «Верес» – «Динамо» и голкипер киевлян Нещерет. В довольно простой ситуации он выбил мяч прямо на соперника. И соперник (им оказался Шарай) своего не упустил.

Комбинация тура

Блестящую комбинацию, приведшую к третьему забитому мячу в ворота «Левого берега», на последних секундах матча разыграли футболисты «Ворсклы». Они начали атаку на правом фланге, откуда Крупский, красиво обойдя оппонента, вошел в чужую штрафную площадь и отдал передачу на Шкриеля. Тот пяткой переправил мяч еще дальше, на неприкрытого Мякушко, который вогнал мяч в сетку буквально с метра.

Гол тура

Классный гол забил в ворота «Вереса» полузащитник «Динамо» Шапаренко. На 16-й минуте матча Николай получил передачу от Кабаева, и с линии штрафной площади красиво и точно закрутил мяч в дальний верхний угол ворот. Без шансов для голкипера хозяев Кожухаря.

Исполнение тура

Единственный гол в матче «Черноморец» – «Заря» был забит после классной игры на «втором этаже» форварда гостей Герреро. На 50-й минуте встречи Антюх исполнил передачу с левого фланга в центр штрафной площади хозяев, где Герреро мягким касанием головы переправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Травмы тура

В матче против «Колоса» тяжелую травму головы получил полузащитник «Ингульца» Мысык. По словам наставника петровской команды Кобина, у Марьяна сотрясении мозга и два выбитых зуба. Футболист даже на время потерял память. Как минимум до конца августа Мысык будет вынужденно пребывать вне игры.

Жуткую травму получил в этом туре и еще один Марьян – полузащитник «Шахтера» Швед. В компенсированное время ко второму тайму матча против «Полесья» в него врезался коленом вратарь соперников Волынец. «Горняка» унесли с поля на носилках.

ua-football

Разгром тура

«Оболонь» в родных стенах и «Оболонь» на выезде – фактически две разные «Оболони». В том смысле, что дома «пивовары» выступают на порядок успешнее. И тем удивительнее, что в домашнем поединке против «Руха» команда Валерия Иващенко пропустила сразу четыре безответных мяча. Но все по делу. Все справедливо.

Замены тура

Две из четырех замен, произведенных наставником «Руха» Виталием Пономаревым в матче против «Оболони», оказались результативными. Квасница и Клайвер не только удачно вошли в игру, но и отличились забитыми мячами.

Сенсация тура

Действующий бронзовый призер – «Кривбасс» – получил три сухие мяча в игре против новичка элитного дивизиона – «Карпат». Вполне возможно, что такой неудовлетворительный итог для криворожан – следствие их вояжа среди недели на еврокубковую игру против «Виктории». Однако этот факт не должен умалять и заслуг львовской команды, которая очень активно провела вторую часть первого тайма и весь второй. Гости же запомнились лишь стартовой активностью. И нереализованным пенальти.

Пенальти тура

В дебюте встречи против «Карпат» футболисты «Кривбасса» получили отличный шанс, чтобы выйти вперед. Бабогло не по правилам атаковал Хомченовского, и арбитр Деревинский указал на «точку». Лунев вроде бил и сильно, и точно, однако Кемкин угадал направление удара и сумел отбить мяч. К слову, голкипер львовян выиграл четвертую (!) подряд пенальтийскую дуель – в минувшем сезоне Александр трижды парировал удар с точки в составе «Миная».

Цифра тура

В матче «Карпаты» – «Кривбасс» было сделано аж 12 замен: тренеры команд выпустили по шесть игроков. Никакого нарушения регламента в этом случае нет, ибо и Лупашко, и Вернидуб воспользовались особым правилом ФИФА, в котором говорится, что при подозрении у футболиста на травму головы можно произвести дополнительную замену, которая не учитывается в предусмотренных регламентом пяти заменах. Твердохлиб и Рябов были заменены именно после травм головы.

Демарш тура

После игры во Львове наставники «Карпат» и «Кривбасса» Лупашко и Вернидуб соответственно не обменялись рукопожатием. Инициатором такого неджентльменского поведения выступил тренер гостевой команды. Говорят, что наставник гостей принял такое решение после того, как его нецензурной бранью оскорбил помощник Лупашко – Игорь Ермаков.

УПЛ-ТВ.

Матч тура

В центральном поединке тура «Шахтер» принимал «Полесье». Действующий чемпион был на ходу после стартового разгрома «Ворсклы», в то время как житомирская команда пребывала не в лучшем расположении духа после еврокубковой оплеухи от словенской «Олимпии». Тем не менее, подопечные Ашура сумели собраться на матч. И дать настоящий бой команде Пушича. Более того, житомиряне одержали победу – 1:0. Единственный гол на счету защитника Чоботенко. «Горняки» тоже имели шансы отличиться, но в одних эпизодах им не везло, а в иных хорошо сыграл вратарь гостей Волынец.

Стычка тура

После финального свистка в матче «Шахтер» – «Полесье» футболисты команд продолжили выяснение отношений. Сразу сцепились Бондарь и Волынец, затем подключились и другие игроки с обеих лагерей. Оппоненты потолкались, однако к откровенной драке дело так и не дошло.

ФК Шахтер. Валерий Бондарь и Евгений Волынец

Слова тура

После матча против «Полесья» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич объяснил причину неудачи следующим образом: «Во втором тайме мы имели несколько прекрасных моментов и вполне могли отличиться дважды или трижды, однако голкипер соперника был на высоте, а еще, по моему мнению, нам немного не хватило хладнокровия в завершающей фазе. Мы работаем над этим, и я уверен, что нам удастся это улучшить. И это хороший урок для нас, из которого мы можем многое извлечь. Будем возвращаться каждый раз сильнее».

Угловой тура

Как по нотам в начале второго тайма футболисты «Александрии» разыграли угловой удар у ворот ЛНЗ. Кравченко классно подал во вратарскую площадь – прямо на голову Ковальцу, которому не составило труда переправить мяч в сетку ворот.

Символическая сборная тура: Волынец – Роман, Бурда, Чоботенко, Пердута – Бабенко, Шапаренко, Челядин, Шах, Гуцуляк – Герреро.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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