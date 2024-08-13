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  4. КЛЕМАН: «У Динамо есть преимущество в том, что они играют вместе дольше»
Лига чемпионов
13 августа 2024, 03:38 |
181
0

КЛЕМАН: «У Динамо есть преимущество в том, что они играют вместе дольше»

Главный тренер Рейнджерс прокомментировал предстоящий ответный матч Q3 ЛЧ 24/25

13 августа 2024, 03:38 |
181
0
КЛЕМАН: «У Динамо есть преимущество в том, что они играют вместе дольше»
ФК Рейнджерс. Филипп Клеман

Главный тренер Глазго Рейнджерс Филипп Клеман прокомментировал предстоящий ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо:

«Я надеюсь, что атмосфера будет как на Айброксе, я надеюсь, что болельщики почувствуют себя так же дома, как на Хэмпдене.

Нас ждет матч действительно равных команд. У Динамо есть преимущество в том, что они играют вместе дольше, но наша команда на прошлой неделе сыграла очень хорошо тактически, а с новыми игроками это непросто.

Я был очень рад этому, и забитый на последней минуте гол был заслуженным, так что в итоге мы нанесли больше ударов в створ ворот, чем соперник. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот гол был забит быстрее, но у соперника также отличный вратарь.

Леон Балогун что-то почувствовал в конце игры на выходных, поэтому сегодня не тренировался. Посмотрим, как он будет завтра.

Я не знаю, как завтра будет играть Динамо. Может быть, они будут больше ждать, больше сидеть и рассчитывать на контратаки при переходах… Не знаю, но мы должны быть готовы к разным сценариям.

Они действительно хорошая команда, и мы многого добились, играя компактно и прессингуя всей командой на прошлой неделе, но они также очень опасны при розыгрыше стандартных положений и очень хороши в переходах», – сказал Клеман.

Ответный поединок между Рейнджерс и Динамо пройдет 13 августа в 21:45 по Киеву в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Первый матч завершился со счетом 1:1.

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Филипп Клеман пресс-конференция Динамо Киев Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Рейнджерс
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