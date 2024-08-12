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Испания
12 августа 2024, 17:54 | Обновлено 12 августа 2024, 18:08
2057
7

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года

Хулиан Альварес принес «Ман Сити» более 75 миллионов евро

12 августа 2024, 17:54 | Обновлено 12 августа 2024, 18:08
2057
7
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года
ФК Атлетико Мадрид. Хулиан Альварес

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 6 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что она составляет 75 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в соглашении как возможные бонусы.

Это делает переход Альвареса самым дорогим трансфером лета 2024 года. До него это звание принадлежало Доминику Соланке, чей трансфер стоил «Тоттенхэму» 65 миллионов фунтов с учетом всех возможных бонусов.

В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 7
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Keen Vision
Тепер вибір Довбика видається більш логічним)
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+4
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OKs100
То есть, если бы Довбык перешел в Атлетико, то был бы там в лучшем случае форвардом на замене, а в худшем между дублем и лавкой.
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+1
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Dimaryz81
У Атлетико отличные покупки в межсезонье. Ле Норман, Галахер, Серлот, Альварес. Красавцы.
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+1
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