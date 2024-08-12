ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года
Хулиан Альварес принес «Ман Сити» более 75 миллионов евро
Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 6 сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что она составляет 75 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в соглашении как возможные бонусы.
Это делает переход Альвареса самым дорогим трансфером лета 2024 года. До него это звание принадлежало Доминику Соланке, чей трансфер стоил «Тоттенхэму» 65 миллионов фунтов с учетом всех возможных бонусов.
В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
🕷 ¡La araña es rojiblanca! ❤🤍 pic.twitter.com/t5VdXHkSlu— Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» одержали победу со счетом 3:0
12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины