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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 14:07 | Обновлено 12 августа 2024, 14:40
2285
2

Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр

Станислав Оганов стал генеральным директором созданой оккупантами «Зари»

12 августа 2024, 14:07 | Обновлено 12 августа 2024, 14:40
2285
2
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
ВК

Бывший генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов получил аналогичную должность в созданной в оккупантами в январе 2024 года «Заре» на территории лнр.

Об этом свидетельствует фотография с презентации клуба, опубликованная на странице так называемой «Зари» в ВК. Фотография была сделана 3 августа 2024 года.

Станислав Оганов был генеральным директор настоящей луганской «Зари» с июля 2020, но в октябре 2022 подал в отставку. Всего в структуре руководства клуба Украинской Премьер-лиги 66-летний функционер находился с 2002 года.

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Станислав Оганов Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лнр российско-украинская война
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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ManUtd
Авторе тексту, вам там сьогодні голову не напекло? Яке лнр? Хоча б зробіть виокремлення лапками та напишіть приписку "так звана" .
Бо якщо почитати дійсний карний кодекс, то ваш текст можна трактувати як невизнання російської агресії.
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+6
Falko
Я подумав, у Рафаїлова бабки закінчилися. От же ж і клоп'ятник там був!
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0
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