Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр

Бывший генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов получил аналогичную должность в созданной в оккупантами в январе 2024 года «Заре» на территории лнр.

Об этом свидетельствует фотография с презентации клуба, опубликованная на странице так называемой «Зари» в ВК. Фотография была сделана 3 августа 2024 года.

Станислав Оганов был генеральным директор настоящей луганской «Зари» с июля 2020, но в октябре 2022 подал в отставку. Всего в структуре руководства клуба Украинской Премьер-лиги 66-летний функционер находился с 2002 года.