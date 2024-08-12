Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Станислав Оганов стал генеральным директором созданой оккупантами «Зари»
Бывший генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов получил аналогичную должность в созданной в оккупантами в январе 2024 года «Заре» на территории лнр.
Об этом свидетельствует фотография с презентации клуба, опубликованная на странице так называемой «Зари» в ВК. Фотография была сделана 3 августа 2024 года.
Станислав Оганов был генеральным директор настоящей луганской «Зари» с июля 2020, но в октябре 2022 подал в отставку. Всего в структуре руководства клуба Украинской Премьер-лиги 66-летний функционер находился с 2002 года.
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