Источник: Оганов подал в отставку с поста гендиректора Зари

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов подал в отставку. По данным источника, Оганов уходит из луганского клуба по семейным причинам.

Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.

Оганов занимал пост генерального директора клуба с 1 июля 2020 года. Он входил в структуру руководства «Зари» с 2002 года.

Ранее сообщалось, что «Заря» до сих пор использует российский логотип клуба.