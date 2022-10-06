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  4. Источник: Оганов подал в отставку с поста гендиректора Зари
Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 16:28 | Обновлено 06 октября 2022, 16:38
136
0

Источник: Оганов подал в отставку с поста гендиректора Зари

Функционер проработал 20 лет в структуре луганского клуба

06 октября 2022, 16:28 | Обновлено 06 октября 2022, 16:38
136
0
Источник: Оганов подал в отставку с поста гендиректора Зари
ФК Заря Луганск. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов подал в отставку. По данным источника, Оганов уходит из луганского клуба по семейным причинам.

Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.

Оганов занимал пост генерального директора клуба с 1 июля 2020 года. Он входил в структуру руководства «Зари» с 2002 года.

Ранее сообщалось, что «Заря» до сих пор использует российский логотип клуба.

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Станислав Оганов Заря Луганск
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Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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