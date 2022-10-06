Украина. Премьер лига06 октября 2022, 16:28 | Обновлено 06 октября 2022, 16:38
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Источник: Оганов подал в отставку с поста гендиректора Зари
Функционер проработал 20 лет в структуре луганского клуба
06 октября 2022, 16:28 | Обновлено 06 октября 2022, 16:38
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Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов подал в отставку. По данным источника, Оганов уходит из луганского клуба по семейным причинам.
Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.
Оганов занимал пост генерального директора клуба с 1 июля 2020 года. Он входил в структуру руководства «Зари» с 2002 года.
Ранее сообщалось, что «Заря» до сих пор использует российский логотип клуба.
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