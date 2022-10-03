Заря до сих пор использует российский логотип клуба

Криворожский футбольный клуб «Кривбасс» призвал луганскую «Зарю» сменить логотип на украинский вариант.

2 октября, перед матчем клубов пресс-служба криворожского клуба опубликовала анонс игры, в котором использовала переработанное лого с надписью «Зоря Луганськ» вместо «Заря Луганск».

В понедельник, 3 октября, «Кривбасс» прокомментировал свои действия:

«Вчерашняя ситуация перед матчем против «Зари» еще раз обратила внимание футбольного сообщества на то, что луганский клуб до сих пор использует русскоязычную версию логотипа. В этой ситуации, когда в Украине с 2014 года идет война, а с 24 февраля произошло полномасштабное вторжение рашистов на нашу землю, когда страна-агрессор каждый день убивает украинцев, у кого-то в нашем футболе еще остаются логотипы на русском языке?

Это нарушает как юридические, так и в первую очередь все моральные нормы. Мы просим руководство ФК «Заря» (Луганск) использовать украинскую версию своей эмблемы. Мы даже сделали его для луганской команды. Также мы призываем все клубы УПЛ и СМИ использовать исключительно вариант логотипа с государственным языком. Луганск – это УКРАИНА!

В стороне не остался и вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин, ведь «Заря» в ответ использовала на табло стадиона старый вариант лого команды за 2013 год:

«Или случайно, или неслучайно клуб «Заря» решил использовать наш старый логотип еще до банкротства в 2013 году. Наверное, хотели нас «подколоть». Но вышло наоборот. Обратите внимание, что даже в 2013 году у «Кривбасса» логотип уже был украинским.

Слава Украины, Слава ВСУ! Смените лого, мы его вам уже переделали, вышлем на почту клуба», — сказал Артем Гагарин в Instagram.