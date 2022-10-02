Заря и Вернидуб расписали мировую. Кривбасс забил первые голы в чемпионате

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Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Заря» - «Кривбасс» - 2:2.

Кирюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10, пен, Н. Волошин, 66.

Данченко, 24 - Вернидуб, 3, Банада, 21, Зотько, 44, Устименко, 78.

«Заря»: Мацапура - Данченко, Батагов, Имереков, Смиян - Булеца, Шахов (Чурко, 69), Бражко - Кирюханцев (Антюх, 62), Русин (Луньов, 83), Кристиан.

«Кривбасс»: Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Зотько (Стецьков, 46), Дибанго - Семенов, Банада (Кораблин, 46) - Татарков (Рябов, 84), Н. Волошин (Мыкытышин, 90+2), Задерака - Хобленко (Устименко, 69).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА