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Чемпионат Украины
Заря
02.10.2022, FT 2 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 18:56 | Обновлено 02 октября 2022, 18:58
515
3

Заря и Вернидуб расписали мировую. Кривбасс забил первые голы в чемпионате

Неплохая игра закончилась боевой ничьей

02 октября 2022, 18:56 | Обновлено 02 октября 2022, 18:58
515
3
Заря и Вернидуб расписали мировую. Кривбасс забил первые голы в чемпионате
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Заря» - «Кривбасс» - 2:2.

Кирюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10, пен, Н. Волошин, 66.

Данченко, 24 - Вернидуб, 3, Банада, 21, Зотько, 44, Устименко, 78.

«Заря»: Мацапура - Данченко, Батагов, Имереков, Смиян - Булеца, Шахов (Чурко, 69), Бражко - Кирюханцев (Антюх, 62), Русин (Луньов, 83), Кристиан.

«Кривбасс»: Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Зотько (Стецьков, 46), Дибанго - Семенов, Банада (Кораблин, 46) - Татарков (Рябов, 84), Н. Волошин (Мыкытышин, 90+2), Задерака - Хобленко (Устименко, 69).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Василь Бруховський
Стосовно заголовку: Дебіли???
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Sunrise
Как такой матч не выиграть? Ну к глупым пропущенным мы уже привыкли, но реализовывать тогда надо хотя бы половину моментов.
Матчи, конечно, у Зари зрелищные, тут ничего не скажешь)
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0
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