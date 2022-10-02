Украина. Премьер лига02 октября 2022, 23:10 | Обновлено 02 октября 2022, 23:30
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Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги
02 октября 2022, 23:10 | Обновлено 02 октября 2022, 23:30
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2 октября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги вничью сыграли «Заря» и «Кривбасс» (2:2). Игра прошла в Киеве на поле стадиона Динамо им. Лобановского.
Команды обменялись двумя забитыми голами. У номинальных хозяев дублем отличился Игорь Кирюханцев. Команда Юрий Вернидуба избежала поражения после точного удара Назара Волошина во втором тайме.
🏆 УПЛ. 5-й тур
Киев, 2 октября
Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2
Голы: Кирюханцев, 17, 28 – Хобленко, 10 (пен), Н. Волошин, 66.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
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