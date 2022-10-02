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Чемпионат Украины
Заря
02.10.2022, FT 2 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 23:10 | Обновлено 02 октября 2022, 23:30
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Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 23:10 | Обновлено 02 октября 2022, 23:30
120
0
Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор
FootballHub

2 октября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги вничью сыграли «Заря» и «Кривбасс» (2:2). Игра прошла в Киеве на поле стадиона Динамо им. Лобановского.

Команды обменялись двумя забитыми голами. У номинальных хозяев дублем отличился Игорь Кирюханцев. Команда Юрий Вернидуба избежала поражения после точного удара Назара Волошина во втором тайме.

🏆 УПЛ. 5-й тур

Киев, 2 октября

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 – Хобленко, 10 (пен), Н. Волошин, 66.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Кривбасс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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