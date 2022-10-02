2 октября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги вничью сыграли «Заря» и «Кривбасс» (2:2). Игра прошла в Киеве на поле стадиона Динамо им. Лобановского.

Команды обменялись двумя забитыми голами. У номинальных хозяев дублем отличился Игорь Кирюханцев. Команда Юрий Вернидуба избежала поражения после точного удара Назара Волошина во втором тайме.

🏆 УПЛ. 5-й тур

Киев, 2 октября

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 – Хобленко, 10 (пен), Н. Волошин, 66.