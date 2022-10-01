Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Заря
02.10.2022 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 23:00 | Обновлено 01 октября 2022, 23:33
87
0

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Выйти на третье место или подняться с последнего – цели у команд разные

01 октября 2022, 23:00 | Обновлено 01 октября 2022, 23:33
87
0
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

«Заря»

Луганская команда очень уверенно начала чемпионат и до четвертого тура не знала, что такое поражение. Сначала удалось «побить» команду своего бывшего главного тренера – полтавскую «Ворсклу» – со счетом 3:1, тогда на последней минуте вырвать победу над «Львовом» (3:2), а затем с тем же счетом сенсационно победить «Динамо», окончательно смыв несправедливые разговоры и обвинения о фарм-клубе киевлян, которые в среде болельщиков звучали довольно часто.

Казалось, что львовский «Рух» не должно стать препятствием для дальнейшего пребывания команды Патрика ван Леувена во главе турнирной таблицы. Но не так случилось, как думалось – легионер «руховцев» Таллес провел свой, пожалуй, лучший матч в УПЛ, отличившись хет-триком и принеся своей команде неожиданную победу, сбросив «Зарю» с вершины.

В том матче всю игру провел Егор Назарина. Это были его последние минуты в футболке «Зари» (по крайней мере, на данный момент) – лидера луганцев выкупил «Шахтер», а Егор уже успел дебютировать за новую команду в матче против «Металлиста».

«Кривбасс»

Криворожский клуб на данный момент единственный из всех коллективов УПЛ, который еще не забивал в текущем чемпионате. Логично, что после такого последнее место и «Кривбасс» не могли не встретиться. И никого, наверное, не интересует, что и пропустили криворожцы всего трижды – лучшие результаты в плане пропущенных имеют только «Днепр-1» (0) и «Шахтер» (2), а вратари «Колоса» тоже трижды вытаскивали мяч из сетки своих ворот.

Единственной командой, которой не уступил Кривбасс, стал ФК «Львов» - после игры Юрий Вернидуб, главный тренер криворожцев, признал, что на поле футбола было очень мало.

Кстати, о тренере. Свое имя как тренера Юрий Вернидуб сделал именно в «Заре» – на его счету 219 матчей во главе команды, получившей гордую кличку «мужики» за продемонстрированный характер в ряде матчей под руководством специалиста. Логично, что, возглавив «Кривбасс» в начале сезона, тренер позвал туда бывших подопечных – Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский и прошлый сезон, и многие другие провели именно в «Заре», а в воскресенье сыграют против фактически родной команды.

Статистика встреч

До временного исчезновения с футбольной карты Украины команды встречались довольно часто, причем лучше играли футболисты из Кривого Рога – у них 14 побед против 8 в «Зари», еще две игры закончились вничью. Разница мячей – 35-18 в пользу, разумеется, «Кривбасса».

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура - Смиян, Батагов, Имереков, Данченко, Булеца, Бражко, Нагнойный, Чурко, Русин, Кристиан.

«Кривбасс»: Клищук - Вернидуб, Татарков, Стецьков, Якимец Семенов, Хомченовский, Шевченко, Волошин, Хобленко, Устименко.

Прогноз на противостояние

Очевидным фаворитом выглядит «Заря», но, учитывая фактор Юрия Вернидуба, рискнем поставить, что «Кривбасс» прорвет и будет одержана его первая победа в чемпионате.

2 октября, воскресенье

«Заря» – «Кривбасс»
Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
ЗАРЯ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Заря - Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»
прогнозы чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Заря Луганск Заря - Кривбасс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке

Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения

Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Футбол | 01 октября 2022, 18:33 15
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом

Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию

Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Футбол | 01.10.2022, 18:10
Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Футбол | 01.10.2022, 12:10
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров
Футбол | 01.10.2022, 23:19
Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров
Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
29.09.2022, 18:00
MMA
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
29.09.2022, 22:25
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
30.09.2022, 18:58 5
Футбол
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
30.09.2022, 19:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности