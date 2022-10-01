В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

«Заря»

Луганская команда очень уверенно начала чемпионат и до четвертого тура не знала, что такое поражение. Сначала удалось «побить» команду своего бывшего главного тренера – полтавскую «Ворсклу» – со счетом 3:1, тогда на последней минуте вырвать победу над «Львовом» (3:2), а затем с тем же счетом сенсационно победить «Динамо», окончательно смыв несправедливые разговоры и обвинения о фарм-клубе киевлян, которые в среде болельщиков звучали довольно часто.

Казалось, что львовский «Рух» не должно стать препятствием для дальнейшего пребывания команды Патрика ван Леувена во главе турнирной таблицы. Но не так случилось, как думалось – легионер «руховцев» Таллес провел свой, пожалуй, лучший матч в УПЛ, отличившись хет-триком и принеся своей команде неожиданную победу, сбросив «Зарю» с вершины.

В том матче всю игру провел Егор Назарина. Это были его последние минуты в футболке «Зари» (по крайней мере, на данный момент) – лидера луганцев выкупил «Шахтер», а Егор уже успел дебютировать за новую команду в матче против «Металлиста».

«Кривбасс»

Криворожский клуб на данный момент единственный из всех коллективов УПЛ, который еще не забивал в текущем чемпионате. Логично, что после такого последнее место и «Кривбасс» не могли не встретиться. И никого, наверное, не интересует, что и пропустили криворожцы всего трижды – лучшие результаты в плане пропущенных имеют только «Днепр-1» (0) и «Шахтер» (2), а вратари «Колоса» тоже трижды вытаскивали мяч из сетки своих ворот.

Единственной командой, которой не уступил Кривбасс, стал ФК «Львов» - после игры Юрий Вернидуб, главный тренер криворожцев, признал, что на поле футбола было очень мало.

Кстати, о тренере. Свое имя как тренера Юрий Вернидуб сделал именно в «Заре» – на его счету 219 матчей во главе команды, получившей гордую кличку «мужики» за продемонстрированный характер в ряде матчей под руководством специалиста. Логично, что, возглавив «Кривбасс» в начале сезона, тренер позвал туда бывших подопечных – Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский и прошлый сезон, и многие другие провели именно в «Заре», а в воскресенье сыграют против фактически родной команды.

Статистика встреч

До временного исчезновения с футбольной карты Украины команды встречались довольно часто, причем лучше играли футболисты из Кривого Рога – у них 14 побед против 8 в «Зари», еще две игры закончились вничью. Разница мячей – 35-18 в пользу, разумеется, «Кривбасса».

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура - Смиян, Батагов, Имереков, Данченко, Булеца, Бражко, Нагнойный, Чурко, Русин, Кристиан.

«Кривбасс»: Клищук - Вернидуб, Татарков, Стецьков, Якимец Семенов, Хомченовский, Шевченко, Волошин, Хобленко, Устименко.

Прогноз на противостояние

Очевидным фаворитом выглядит «Заря», но, учитывая фактор Юрия Вернидуба, рискнем поставить, что «Кривбасс» прорвет и будет одержана его первая победа в чемпионате.

2 октября, воскресенье