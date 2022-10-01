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Заря
02.10.2022 17:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 23:32 |
22
0

Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2022, 23:32 |
22
0
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Заря Луганск
01 октября в 23:28 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

Криворожская команда никак не может забить первый гол в чемпионате, хотя прошло уже три тура. Логично, что с таким результатом трудно претендовать на нечто большее, чем последнее место, где подопечные Юрия Вернидуба сейчас и находятся. А его бывшая команда до досадного поражения от «Руха» (1:3) находилась на первом месте и явно не прочь продолжать находиться ближе к вершине. В случае поражения вполне возможно, что Вернидуб покинет «Кривбасс». Патрику ван Леувену такое пока явно не грозит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Кривбасс», за котрой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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