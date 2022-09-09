Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук после поражения в прошлом туре от «Шахтера» произвел некоторые изменения в стартовом составе своей команды. Вместо Сыча, который перешел в бельгийский «Кортрейк», Рунича и Притулы на поле вышли Роман, Карабин и Таллес. Нидерландец Патрик Ван Леувен в составе «Зари» вместо дисквалифицированного Вантуха и Мишнева задействовал в игре Булецу и Смияна.

Как и ожидалось, хозяева поля, учитывая их турнирное положение, активно начали игру, выполнив в дебюте встречи два угловых, однако до заключительных точных ударов дело не доходило. Гости ответили ударом выше ворот в исполнении Назарины, который на этом стадионе провел немало игр, когда еще выступал за «Карпаты». Мог отличиться и Таллес, но пробил несильно, и Мацапура в падении завладел мячом.



Фото - УПЛ

После одного из угловых «Руха» в исполнении Таллеса опасно пробивал головой под перекладину Сапуга, но Мацапура был на месте. Пытался завершить атаку дальним ударом и лучший бомбардир руховцев Климчук, который попал в защитника «Зари». Активно на правом фланге пытался развивать атаки своей команды Соломон-Отабор, но часто его завершающим передачам на партнеров не хватало точности. И все же, на исходе тайма атака «Руха» завершилась взятием ворот. Мацапура неудачно парировал дальний удар Сапуги, а Таллес первым успел на добивание.

Едва началась вторая половина игры, как хозяева поля увеличили свое преимущество. Мацапура, оставив ворота, нарушил правила против Таллеса, и арбитр Копиевский назначил пенальти. Таллес впервые в УПЛ пробивал с «точки» и свой шанс не упустил. Для «Зари» это был 500-й пропущенный гостевой гол в чемпионатах Украины.



Фото - УПЛ

Такое развитие событий на поле не повиляло на игроков «Зари», быстро сокративших отрыв в счете. После фланговой передачи Кристиана головой точно пробил Русин, забив свой 15-й гол в УПЛ. «Заря» при этом увеличила две клубные рекордные голевые серии: общую – до 21-й игры и на полях соперников – до 16-ти.

«Заря» активизировалась, однако руховцы тоже не играли на сохранение счета. В ударе этого дня был Таллес, после паса Климчука метко пробивший под перекладину и оформивший свой первый хет-трик в украинском чемпионате – в 26-й игре. Это был также первый хет-трик как «Руха» в УПЛ, так и текущего чемпионата. Гости снова пытались найти пути взятия ворот соперников, однако опытный Панькив уверенно действовал на последнем рубеже.



Фото - УПЛ

В итоге, «Рух» впервые в УПЛ одержал победу над «Зарей» - в четвертой игре. Львовская команда прервала клубную рекордную проигрышную серию, которая длилась три игры и открыла счет очков в новом чемпионате. «Заря» же потеряла первые очки в этом сезоне, прервав при этом свой беспроигрышный сериал в чемпионатах, длившийся 6 игр подряд: пять побед и ничья.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Рух» – «Заря» - 3:1

Таллес, 41, 49 (пен.), 62 – Русин, 55

Дидык, 44, Слюсар, 61 – Имереков, 43, Назарина, 80, Бражко, 85, Мацапура, 90+4

«Рух»: Панькив – Лях, Слюсар, Дидык, Роман – Сапуга (Довгий, 88), Федорчук – Климчук, Таллес (Притула, 76), Соломон-Отабор (Мысык, 88) – Карабин (Б. Бойчук, 59).

«Заря»: Мацапура – Смиян, Батагов, Имереков, Данченко (Алефиренко, 83) – Булеца (Бражко, 46), Назарина, Нагнойный (Лунев, 60) – Чурко (Михайленко, 83), Русин, Кристиан.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина)

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 9 (7) – 10 (3)

Угловые: 6 – 8

Оффсайды: 1 – 0.

РУХ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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