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Чемпионат Украины
Рух Львов
09.09.2022 17:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:52
199
0

Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва полюсов турнирной таблицы

08 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:52
199
0
Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Рух Львов

В пятницу, 9 сентября, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Рух


Начало сезона для львовского «Руха» выдалось хуже не придумаешь, так как коллектив потерпел поражения во всех трех предыдущих встречах, в результате чего прочно засел на последней строчке турнирной таблицы. Впрочем, находиться по соседству с киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» никогда не считалось делом зазорным, поэтому «желто-черные» еще могут наверстать упущенное в ближайшее время. Если смотреть на ситуацию под более широким углом, то календарь изрядно подпортил футболистам Леонида Кучука стартовый период нового футбольного года.

В ситуации, когда перед каждым новым туром мы говорим про окно возможностей для команд средней руки образца прошлых лет, «Рух» попросту не имеет шансов воспользоваться отрезком на старте нового года, когда фавориты еще не успели набрать ход и компенсируют недостаток игровой практики именно в играх против львовян. Донецкий «Шахтер» (0:1), харьковский «Металлист» (1:2) и ковалевский «Колос» (0:2) своими возможностями воспользовались в полной мере, а «руховцы» теперь вынуждены пережидать на последней строчке турнирной таблицы с единственным забитым мячом за три игры и теперь уже без правого защитника Алексея Сыча, которого таки забрал к себе бельгийский «Кортрейк».

Заря


Нидерландский специалист Патрик ван Леувен, возможно, еще не успел набрать большого количества опыта работы со «взрослыми» командами, однако в расположение луганской «Зари» он прибыл с привлекательным проектом, реализации которого точно помешали бы еврокубки после длительной паузы. За место в Лиге конференций УЕФА «мужики» в итоге так и не зацепились, поэтому теперь будут вынуждены сосредоточить все свои силы на внутренней арене. И уже со старта игра у луганчан, что называется, пошла в правильное русло.

Три победы в трех первых матчах нового сезона – в УПЛ уже сейчас нет команд, которые оказались бы способны повторить столь стремительный рывок на фоне девяти месяцев без официальных поединков. Более того – на предыдущих выходных «Заря» обыграла киевское «Динамо» в его кризисном состоянии (3:2), поэтому смело может добавить в свою коллекцию скальп очередного фаворита чемпионата. Полтавская «Ворскла» заняла первый слот в списке жертв команды ван Леувена уже после первого тура (3:1). При этом, «мужики» еще и успевают привлекать новых исполнителей в свой состав – опытный фланговый защитник Богдан Бутко снова вернулся в Украину, и уже скоро мы сможем вновь наблюдать за его игрой.

История встреч


Футбольные пути «Руха» и «Зари» ранее пересекались 4 раза в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 3 успешных игры для «Зари» и одна ничья. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – матч во Львове завершился победой «Зари» со счетом 2:0. За гостей дублем отличился Захеди Шахаб.

Ориентировочные составы


«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Федорчук – Рунич, Притула, Соломон-Отабор – Климчук.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Булеца, Назарина, Мишнев – Чурко, Русин, Кристиан.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что номинальные гости порадуют забитыми мячами. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Заря» (-1) с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

9 сентября, пятница

«Рух» – «Заря»
Львов. «Украина». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Spots
РУХ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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