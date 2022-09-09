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  4. Леонид КУЧУК: «Заря заслуженно идет на первом месте в УПЛ»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 23:10 |
220
1

Леонид КУЧУК: «Заря заслуженно идет на первом месте в УПЛ»

Тренер «Руха» - о победе над «Зарей»

09 сентября 2022, 23:10 |
220
1
Леонид КУЧУК: «Заря заслуженно идет на первом месте в УПЛ»
ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу 3:1 над «Зарей» в четвертом туре УПЛ:

«Мы сегодня играли с командой, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате. По игре и результату «Заря» – это одна из лучших команд в УПЛ. Было достаточно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер.

Но мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах и не позволили сопернику переиграть нас. Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела одержать победу в этом матче».

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Леонид Кучук Рух Львов Рух - Заря Заря Луганск Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Рух Львов
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