Леонид КУЧУК: «Заря заслуженно идет на первом месте в УПЛ»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу 3:1 над «Зарей» в четвертом туре УПЛ:

«Мы сегодня играли с командой, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате. По игре и результату «Заря» – это одна из лучших команд в УПЛ. Было достаточно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер.

Но мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах и не позволили сопернику переиграть нас. Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела одержать победу в этом матче».