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09.09.2022 17:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:53
244
0

Рух – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

08 сентября 2022, 14:51 | Обновлено 08 сентября 2022, 14:53
244
0
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В пятницу, 9-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и луганская «Заря». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.

Открывать четвертый тур национального первенства будет противостояние между первой и последней на сегодняшний день командами чемпионата. Львовский «Рух» проиграл в каждом из своих матчей: против «Металлиста» (1:2), «Колоса» (0:2) и «Шахтера» (0:1), и теперь рискует испытать похожую участь в противостоянии против луганской «Зари». Команда Патрика ван Леувена заряжена на игру максимально, так как единственная не теряла очков за первые три тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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