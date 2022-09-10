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  4. Рух – Заря – 3:1. Сенсация во Львове. Хет-трик Таллеса. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Рух Львов
09.09.2022, FT 3 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:01
205
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Рух – Заря – 3:1. Сенсация во Львове. Хет-трик Таллеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:01
205
0
Рух – Заря – 3:1. Сенсация во Львове. Хет-трик Таллеса. Видео голов и обзор
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Львовский «Рух» в 4-м туре УПЛ одержал победу над луганской «Зарей» (3:1).

Львовская команда прервала клубную рекордную проигрышную серию, которая длилась три игры и открыла счет очков в новом чемпионате. «Заря» потеряла первые очки в этом сезоне, прервав при этом свой беспроигрышный сериал в чемпионатах, длившийся 6 игр подряд (пять побед и ничья).

УПЛ. 4-й тур.

Рух Львов – Заря Луганск – 3:1

Голы: Таллес Бренер, 41, 49 (пен.), 62 – Русин, 55

​Смотрите видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Бренер Таллес (Рух Львов).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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