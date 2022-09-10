Львовский «Рух» в 4-м туре УПЛ одержал победу над луганской «Зарей» (3:1).

Львовская команда прервала клубную рекордную проигрышную серию, которая длилась три игры и открыла счет очков в новом чемпионате. «Заря» потеряла первые очки в этом сезоне, прервав при этом свой беспроигрышный сериал в чемпионатах, длившийся 6 игр подряд (пять побед и ничья).

УПЛ. 4-й тур.

Рух Львов – Заря Луганск – 3:1

Голы: Таллес Бренер, 41, 49 (пен.), 62 – Русин, 55

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