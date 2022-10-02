Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда все отдаются на сто процентов, тогда есть результат»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» прокомментировал боевую ничью против «Зари» (2:2).

– Хорошая игра против хорошего соперника. «Живой» матч, ведь обе команды забили по два гола. В первую очередь, конечно, рад, что наконец-то «Кривбасс» забил и не уступил. И не просто не проиграл, а не проиграл хорошей команде, постоянному участнику еврокубков. Нам нужно двигаться дальше.

Когда все борются за результат, отдаются на все сто процентов, тогда есть результат. Игра была очень быстра: могли забить еще как мы, так и «Заря». Моментов было много. Думаю, футбол всем понравился.

– Если сравнивать первый и второй таймы, который вам больше понравился?

– И первый, и второй. В первом, когда открыли счет, могли забивать сразу. Хорошую комбинацию разыграли. Обидно, что так. И сразу наказание: пропустили один, потом второй. Еще и первый тайм проиграли. Во втором ребята действовали так, как мы просили. У «Зари» тоже были моменты, но здорово сыграл наш вратарь, капитан команды (Сарнавский).

Мы ведь свой шанс использовали, забили. Хотя в компенсированное время имели возможность. Мыкытышин… Он вообще мог дважды после того, как вышел на замену, забивать. Однажды передержал мяч, потом вообще: зачем этот прострел… Бей. Это молодость, есть еще над чем работать.

– Насколько игра «Зари» отличается от той, когда вы тренировали команду?

– Команда очень неплохо выглядит тоже, в составе много хорошей молодежи. Но снова встали на путь, когда в составе много арендованных. С другой стороны, команда молодая, быстрая. Есть свой стиль. Тренер неплохо поработал. Нынешняя «Заря» играет 4-3-3 или 4-1-4-1. Сильная линия атаки, ведь в 5 матчах забили 12 голов. Но есть и немалые проблемы с обороной: пропустили 10 мячей. Команда на своем пути становления. Не сомневаюсь, «Заря» будет бороться за призовые места.

– Когда от «Кривбасса» следует ожидать первой победы?

– Вы знаете, я ее жду пять туров. И к этому придем. Работаем очень много. Понимаете, «Кривбасс» после долгой паузы вернулся в УПЛ. Команда собиралась с нуля. Говорю, как есть. Потребуется время, чтобы создать эту команду. Хотя по сравнению с предыдущими четырьмя матчами есть какой-то рисунок игры. И в атаке моменты появились.

Самое важное, чтобы скорее футболисты все поняли, выходили на поле и не боялись играть. Я буду не я, если я не создам здесь настоящую боеспособную команду уровня УПЛ. Нужно время, – сказал Вернидуб.

После пяти туров «Кривбасс» с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу УПЛ.