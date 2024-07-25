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Теннис
25 июля 2024, 02:43 |
26
0

Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина

Хольгер Руне получил травму запястья и не выступит в Париже

25 июля 2024, 02:43 |
26
0
Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

16-й номер рейтинга АТР Хольгер Руне снялся с Олимпийских игр 2024:

«Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпиаде. Я с нетерпением ждал возможности сыграть и стать частью команды. Я играл с болью в запястье на протяжении всего грунтового и травяного сезонов, поэтому должен серьезно отнестись к рекомендациям врачей

Я буду следить за Олимпиадой из дома и болеть за всех датских спортсменов. Надеюсь, что мы привезем домой много медалей из Парижа. Вперед, Дания», – написал Руне.

19 июля 21-летний датский теннисист не сумел продолжить поединок 1/4 финала Гамбурга против будущего триумфатора турнира Артура Фиса. После немецких соревнований Руне также отказался выступать на 250-тысячнике в Умаге.

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Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Хольгер Руне травма травма руки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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