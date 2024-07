Известный датский теннисист снялся с Олимпийских игр 2024. Известна причина

16-й номер рейтинга АТР Хольгер Руне снялся с Олимпийских игр 2024:

«Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпиаде. Я с нетерпением ждал возможности сыграть и стать частью команды. Я играл с болью в запястье на протяжении всего грунтового и травяного сезонов, поэтому должен серьезно отнестись к рекомендациям врачей

Я буду следить за Олимпиадой из дома и болеть за всех датских спортсменов. Надеюсь, что мы привезем домой много медалей из Парижа. Вперед, Дания», – написал Руне.

19 июля 21-летний датский теннисист не сумел продолжить поединок 1/4 финала Гамбурга против будущего триумфатора турнира Артура Фиса. После немецких соревнований Руне также отказался выступать на 250-тысячнике в Умаге.

🇩🇰 Holger Rune has withdrawn from the Paris Olympics 🗣️



The Dane joins Jannik Sinner and Hubert Hurkacz who have also pulled out of the games due to illness and injury.

