Рекордсмен АПЛ по количеству матчей возобновил карьеру. Ему 43 года

Бывший футболист клубов «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» Гарет Барри присоединился к «Херстпирпойнту» из второго дивизиона футбольной лиги Среднего Сассекса. В футбольной иерархии чемпионата Англии это 11-й по счету дивизион.

43-летний хавбек является хорошим знакомым главного тренера команды Майкла Стэндинга, поэтому и откликнулся на его предложение помочь «Херстпирпойнту».

Гарет Барри – рекордсмен Английской Премьер-лиги по общему количеству матчей в лиге (653). Также на его счету 53 матча и 3 гола в форме сборной Англии.

✍️ BARRY IS A BLUEDOG! 🔵🐶



We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o