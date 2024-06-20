Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – в плей-офф, золото Романчука и Желтякова, соперник Динамо в ЛЧ
Другие новости
20 июня 2024, 06:30 |
411
0

Германия – в плей-офф, золото Романчука и Желтякова, соперник Динамо в ЛЧ

Главные новости за 19 июня на Sport.ua

20 июня 2024, 06:30 |
411
0
Германия – в плей-офф, золото Романчука и Желтякова, соперник Динамо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 июня.

1А. Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Игроки команды Силвиньо успевали забивать и в свои, и в чужие ворота

1Б. Вторая победа Бундестим. Германия переиграла Венгрию
Немцы оформили выход из группы

1В. Рекорд Шакири. Шотландия и Швейцария сыграли вничью
Команды обменялись голами в первом тайме

2А. Романчук стал чемпионом Европы по плаванию. Это 6-е золото Михаила на Евро
Украинский спортсмен выиграл золотую медаль на дистанции 800 м вольным стилем в Белграде

2Б. Желтяков принес Украине историческое золото на чемпионате Европы в Белграде
Александр стал первым на дистанции 200 метров на спине, опередив Сискоса на 0.03 сек

3. ФОТО. Сборная Украины провела полностью закрытую тренировку
Идет подготовка к матчу против Словакии

4А. Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона

4Б. Аякс рано вступает в борьбу. Итоги жеребьевки квалификации Q2 Лиги Европы
В Ньоне проведена жеребьевка 2-го раунда отбора второго по силе еврокубка

4В. Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
В швейцарском Ньоне состоялся жребий второго раунда квалификации ЛК

5А. Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине
Людмила и Надежда переиграли ​дуэт Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил

5Б. Снигур стартовала в Илкли с победы, Байндл проиграла
Дарья разобралась с Ипек Оз из Турции

6. Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас
От сделки по Майклу Олисе зависит будущее украинца на «Стэмфорд Бридж»

7А. Легендарный клуб провел новые переговоры с Жироной по трансферу Довбика
«Милан» нацелился на подписание украинского нападающего

7Б. Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина
Украинец хочет остаться в Ла Лиге

8А. ВИДЕО. Бражко и Малиновский об игре против Румынии и хейте в соцсетях
Украинская команда недавно неудачно стартовала на Евро-2024

8Б. Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Руслан поделился эмоциями после неудачного старта на Евро-2024

8В. Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Хавбек – о настроении в стане сборной Украины

9. Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления
The Athletic – о восстановлении француза после перелома носа

10. Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Определяем главных кандидатов на звание лучшего снайпера турнира

По теме:
Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье
Ужасный старт сборной Украины, cенсация от словаков, победа Франции
Трофей для Ротаня и Ко, победы Англии и Нидерландов, состояние Миколенко
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 04:41 0
Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024
Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024

Главный тренер шотландцев прокомментировал ничейный результат в игре с швейцарцами

Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Бокс | 19 июня 2024, 12:46 2
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко

Легендарный боксер отметил удар Шеннона Бриггса

Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Бокс | 19.06.2024, 13:17
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Футбол | 19.06.2024, 15:20
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5
Футбол | 19.06.2024, 23:18
Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5
Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 20
Бокс
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 15
Бокс
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 6
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
19.06.2024, 07:01 15
Футбол
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
18.06.2024, 13:39 7
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем