Германия – в плей-офф, золото Романчука и Желтякова, соперник Динамо в ЛЧ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 июня.

1А. Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии

Игроки команды Силвиньо успевали забивать и в свои, и в чужие ворота

1Б. Вторая победа Бундестим. Германия переиграла Венгрию

Немцы оформили выход из группы

1В. Рекорд Шакири. Шотландия и Швейцария сыграли вничью

Команды обменялись голами в первом тайме

2А. Романчук стал чемпионом Европы по плаванию. Это 6-е золото Михаила на Евро

Украинский спортсмен выиграл золотую медаль на дистанции 800 м вольным стилем в Белграде

2Б. Желтяков принес Украине историческое золото на чемпионате Европы в Белграде

Александр стал первым на дистанции 200 метров на спине, опередив Сискоса на 0.03 сек

3. ФОТО. Сборная Украины провела полностью закрытую тренировку

Идет подготовка к матчу против Словакии

4А. Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона

4Б. Аякс рано вступает в борьбу. Итоги жеребьевки квалификации Q2 Лиги Европы

В Ньоне проведена жеребьевка 2-го раунда отбора второго по силе еврокубка

4В. Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялся жребий второго раунда квалификации ЛК

5А. Сестры Киченок успешно стартовали в паре на турнире в Берлине

Людмила и Надежда переиграли ​дуэт Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил

5Б. Снигур стартовала в Илкли с победы, Байндл проиграла

Дарья разобралась с Ипек Оз из Турции

6. Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас

От сделки по Майклу Олисе зависит будущее украинца на «Стэмфорд Бридж»

7А. Легендарный клуб провел новые переговоры с Жироной по трансферу Довбика

«Милан» нацелился на подписание украинского нападающего

7Б. Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина

Украинец хочет остаться в Ла Лиге

8А. ВИДЕО. Бражко и Малиновский об игре против Румынии и хейте в соцсетях

Украинская команда недавно неудачно стартовала на Евро-2024

8Б. Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии

Руслан поделился эмоциями после неудачного старта на Евро-2024

8В. Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии

Хавбек – о настроении в стане сборной Украины

9. Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления

The Athletic – о восстановлении француза после перелома носа

10. Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024

Определяем главных кандидатов на звание лучшего снайпера турнира