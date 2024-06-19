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  4. Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина
Испания
19 июня 2024, 13:58 |
4021
2

Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина

Украинец хочет остаться в Ла Лиге

19 июня 2024, 13:58 |
4021
2
Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, несколько итальянских клубов (вероятно это «Наполи» и «Милан») связались с представителями Довбика по поводу трансферу, но получили отказ. Представители украинского форварда отметили, что Довбик хочет остаться в Испании. Наиболее привлекательным Довбик видит вариант с продолжением карьеры в «Атлетико». Мадридцы тоже определили Артема приоритетной целью на лето, однако сперва клубу нужно продать 1-2 нападающих.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Saar
Хроново. З Атлетико, якщо він туди перейде, не виграє нічого. 
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serhiy
Правильно !
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