Снигур стартовала в Илкли с победы, Байндл проиграла

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) уверенно начала выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В первом раунде украинка в двух быстрых сетах разобралась Ипек Оз из Турции (№221 WTA).

Чуть позже на корт вышла Катерина Байндл (№174 WTA), она уступила Джессике Понше из Франции (№143 WTA).

Илкли. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 6:2, 6:1

Катерина Байндл (Украина) – Джессика Понше (Франции) – 2:6, 3:6