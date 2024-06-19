ITF19 июня 2024, 15:17 |
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Снигур стартовала в Илкли с победы, Байндл проиграла
Дарья разобралась с Ипек Оз из Турции
19 июня 2024, 15:17 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) уверенно начала выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.
В первом раунде украинка в двух быстрых сетах разобралась Ипек Оз из Турции (№221 WTA).
Чуть позже на корт вышла Катерина Байндл (№174 WTA), она уступила Джессике Понше из Франции (№143 WTA).
Илкли. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 6:2, 6:1
Катерина Байндл (Украина) – Джессика Понше (Франции) – 2:6, 3:6
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Комментарии 1
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Це не Снігур грала добре, Снігур грала як завжди: корт бачить чудово, але бігти за м'ячем ліньки. Це турчанка грала настільки погано, що Снігур завжди могла знайти точку, куди послати м'яч, щоб суперниця не дістала.
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